Styrman till Rederi AB Göta kanal
Strömma Turism & Sjöfart AB / Fartygsbefälsjobb / Göteborg Visa alla fartygsbefälsjobb i Göteborg
2026-01-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strömma Turism & Sjöfart AB i Göteborg
, Stockholm
eller i hela Sverige
Rederi AB Göta kanals tre klassiska kanalfartyg färdas på en av världens vackraste och häpnadsväckande vattenvägar -Göta kanal som med över 60 slussar förbinder Göteborg med Stockholm. Vi erbjuder exklusiva kryssningar med helpension och guidade utflyktsmål. Vi är på jakt efter genuina, engagerade och pålitliga medarbetare som vill bidra till den förtrollande atmosfären ombord och ge våra gäster minnen för livet.
Då det är gamla båtar så är takhöjden på flera ställen ombord begränsad till 185 cm.
Du har:
Lägsta behörighet fartygsbefäl Klass VII, Inre fart
Lägst Maskinbefäl Klass VIII
Basic Safety enligt STCW Manila
Radiobehörighet ROC eller SRC
Läkarintyg för Sjöfolk
Dokumenterad erfarenhet av passagerartrafik, manövrering och navigering i skärgård samt trånga farleder och hamnar
Advanced firefighting
Vi söker dig som:
Känner stolthet i att representera och bära rederiets uniform
Ger god service som möter och överträffar gästernas förväntningar
Handlingskraftig och lösningsorienterad med naturliga ledaregenskaper
Känner dig trygg i din arbetsroll och yrkeskompetens
Är lugn och kontrollerad. Även under stress klarar du att ge gästerna ett professionellt och vänligt bemötande
Stresstålig
Dig som ser en fördel i att jobba intensivt en period och sen vara ledig en period, vi tillämpar 1:1 system
Har erfarenhet av slussning och kanalnavigering med bankeffekt
Det är viktigt att du har goda kunskaper i svenska, som är säkerhetsspråket ombord, samt engelska då våra gäster till största del besöker oss från utlandet. Tyska och andra språkkunskaper är meriterande.
Som styrman på våra passagerarfartyg skall du förutom att framföra och manövrera fartyget på ett säkert sätt, även arbetsleda besättning och arbeta aktivt enligt rederiets säkerhetsmanualer. Vi ser att du har ett intresse och kompetens för teknik, säkerhet och nautik då man som befäl ansvarar för att fartyget är sjövärdigt. Att man på ett engagerat sätt organiserar och leder kontinuerliga säkerhetsövningar med besättning är av yttersta vikt, samt att besitta en hög social kompentens.
Vi ser också att du har:
Arbetat på olika typer av fartyg i varierade fartområden
Erfarenhet av slussning
Passion för båtliv och Göta Kanal
God kunskap om att framföra fartyg med singelmontage och utan bogpropeller
Vi erbjuder:
Säsongsanställning från maj/juni till september 2026
1:1 rotation arbete/ledighet
Tarifflön enligt SBF kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strömma Turism & Sjöfart AB
(org.nr 556051-5818) Jobbnummer
9673461