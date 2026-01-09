Styrkeledare med grupp-ansvar, Norrtälje Heltid
Norrtälje kommun / Brandmansjobb / Norrtälje Visa alla brandmansjobb i Norrtälje
2026-01-09
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrtälje kommun i Norrtälje
, Stockholm
eller i hela Sverige
Räddningstjänsten
Räddningstjänsten verkar för att Norrtälje ska vara en trygg och säker kommun för samtliga invånare, även under svåra förhållanden. Vi håller beredskap dygnet runt på våra fem brandstationer på Blidö, i Norrtälje, Hallstavik, Rimbo och Älmsta.
Vårt uppdrag är komplext och vi verkar både förebyggande och skadeavhjälpande. I det förebyggande uppdraget ingår bland annat information, råd och anvisningar till invånare samt utbildning av elever och medarbetare i kommunen. Räddningstjänsten ansvarar för tillsynsärenden avseende brandskydd samt tillstånds- och tillsynsärenden avseende hantering av brandfarliga och explosiva varor. Vi bedriver brandskyddskontroll i egen regi och ansvarar för sotningen som utförs av upphandlad entreprenör.
Den skadeavhjälpande verksamheten omfattar räddningsinsatser vid bränder, olyckor, utsläpp av miljöfarliga ämnen och andra olyckor. Vi samarbetar med 12 andra räddningstjänstorganisationer i Räddningsregion östra Svealand.
Tjänsten:
Nu söker vi ny gruppansvarig Styrkeledare till Norrtälje heltid.
Som Styrkeledare ansvarar du för ett av våra fyra operativa skiftlag. Du leder och fördelar arbetet för skiftlagets medlemmar.
Du planerar och prioriterar personalens arbete både för dagen och över tid. Du följer upp arbetsuppgifter för brandmännen så att både övning, utbildning, projektarbete och andra arbetsuppgifter genomförs effektivt.
Du har lätt för att leda andra och strävar efter att vi ska bedriva en verksamhet som är effektiv, professionell och framåtsträvande. Du är delaktig i schemahantering.
Utöver ansvaret för personalen i din grupp är du är en viktig del i samverkan med de andra skiftlagen samt övriga delar av organisationen. Befattningen ställer stora krav på en god kommunikationsförmåga, samarbetsförmåga och ett flexibelt förhållningssätt. Du kommer att ha en central roll i olika mötesforum och kan även bli satt att delta eller leda olika projekt.
Du agerar operativt i de roller som styrkeledarefunktionen kan sättas i.
Formella krav:
• Körkortsbehörighet C
• Räddningsledare A, LK1B eller motsvarande
• God förmåga att hantera persondator
• God förmåga att läsa och förstå skrivna rutiner samt kunna vidarebefordra dem på ett förståeligt sätt
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
• Fartygsbefäl klass VIII
• LK2 eller motsvarande
• Erfarenhet av att verka operativt i befälsfunktion
• Erfarenhet av ledarskap
Anställningsform
Heltid, tillsvidare, 1-2 tjänster
Tillträde och lön enligt överrenskommesle
Urvalsarbete och intervjuer sker löpande under annonseringstiden.
Om Norrtälje kommun
Norrtälje är en skärgårdskommun i hjärtat av Roslagen. Till ytan är Norrtälje kommun den största kommunen i Stockholms län. Här finner du härlig mix av lantliga miljöer och en stad i tillväxt och utveckling. Norrtälje har småstadens idylliska stadskärna, öppna landskap, natur, hav och en fantastisk skärgård med tusentals öar. När du arbetar i vår kommun har du möjlighet att kombinera ett inspirerande jobb med en aktiv fritid i natursköna miljöer. Närheten till Stockholm, Uppsala och Arlanda öppnar för ännu fler möjligheter.
• Norrtälje kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av de andra nationella minoritetsspråken.
• På Norrtälje kommuns webbplats kan du läsa om kommunens vision - Vi ska vara den mest attraktiva och trygga platsen att bo, verka och besöka
• Ungefär 3 450 personer har Norrtälje kommun som arbetsgivare. Tillsammans arbetar vi efter tre värderingar: invånaren först, allas lika värde och höga förväntningar.
• Läs mer om Räddningstjänsten Norrtälje kommun Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrtälje kommun
(org.nr 212000-0217), https://www.norrtalje.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Norrtälje Kommun Jobbnummer
9676946