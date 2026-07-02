Styrkeledare
ISS Facility Services AB / Brandmansjobb / Skövde Visa alla brandmansjobb i Skövde
2026-07-02
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ISS Facility Services AB i Skövde
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och i år firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet – socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör – och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda – och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
ISS Facility Services bedriver bland annat räddningstjänst på Volvo Powertrain och Horse i Skövde - verksamheten ingår i Räddningstjänsten Skaraborg. Nu söker vi en Styrkeledare vars uppgift är att ansvara över brandsäkerheten - operativt och förebyggande - på Volvo Powertrain och Horse.
Om oss Vi tar hand om våra kunders fastigheter, medarbetare och besökare. Vi är experter på fastighetstjänster och vi levererar servicelösningar till företag och offentlig verksamhet i hela Sverige. Vi säkerställer att fastigheter och arbetsplatser är så effektiva och inspirerande som möjligt. Med våra tekniska tjänster skapar vi förutsättningar för produktivitet samtidigt som vi minimerar risker.
Rollen innebär att bedriva operativ räddningstjänst, systematiskt brandskyddsarbete (SBA) samt att hålla i utbildningar inom brandskydd med mera. Detta är en tillsvidaretjänst som inleds med en 6-månaders provanställning. Arbetstiden är måndag till fredag, 07:00-16:00, beredskapstjänst var 5:e vecka – inställelsetid är inom 15 minuter. Krav * Utbildad Brandman - med genomförd SMO, GRIB/Räddningsinsats eller likvärdig utbildning. * Fysisk och mental status enligt AFS 2007:7. * Administrativ vana och datavana. * Flytande svenska i tal och skrift. * Räddningsledare A/LK1. * B-körkort.
Meriterande * Räddningsledare B/LK2. * C-körkort.
Dina egenskaper Du har mycket god operativ erfarenhet samt behåller lugnet och fattar konstruktiva, snabba beslut i akuta och pressade situationer. Du tillämpar räddningstaktik, gör riskbedömningar - t.ex. för rökdykning och fastställer resursbehov. Du har kunskapen att tillämpa gällande säkerhetsföreskrifter, policyer och instruktioner för att skydda medarbetarna.
Du har god förmåga att lyssna in samt skapa förtroende som främjar ett gott samarbetsklimat och engagemang i gruppen. Du förmedlar information på ett pedagogiskt, tydligt och enkelt, både muntligt och skriftligt. Du tar ansvar för att gruppen fungerar både på larm och i vardagen samt fattar beslut och driver uppgifter mot uppsatta mål. Du har förmåga att hantera tvära kast, omväxlande arbetsuppgifter samt anpassar dig till nya arbetsmetoder.
För denna roll kommer vi lägga mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Våra värderingar är kvalitet, ansvar, ärlighet och entreprenörskap. Dessa värderingar kommer att vara fundamentala i hur vi arbetar. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa.
Vi hoppas att vi väckt ditt intresse och vi ser fram emot din ansökan! OBS! Med anledning av GDPR, hanterar vi inte ansökningar inkomna via mejl.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iss Facility Services AB
(org.nr 556410-3280)
Kavelbrovägen 2B (visa karta
)
541 87 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ISS Facility Services AB Kontakt
Rekryterare
Pernilla Dahlbäck pernilla.dahlback@se.issworld.com Jobbnummer
9989356