Styringenjör
Göteborgs kommun / Maskiningenjörsjobb / Göteborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg
2026-06-29
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Vi på drift och underhållsavdelningen ansvarar för tillsyn, reparation samt drift av områdena mark, byggnad och installationer över tid med god teknisk status och nöjda kunder. Detta uppnås genom ett nära samarbete med kund, förvaltningens övriga avdelningar samt andra organisationer i staden.Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
På område energi och innemiljö ansvarar vi för inomhusmiljön i våra fastigheter. Här arbetar fastighetstekniker, drifttekniker och ingenjörer inom styr-, reglerövervakning och VVS tillsammans för att hitta smarta lösningar inom drift med målet att göra våra fastigheter så energieffektiva som möjligt.
Som styringenjör arbetar du med:
larmlisthantering
fastighetsdrift
djupare felsökningar i våra styrsystem
driftstöd mot kollegor, så som driftrondsöverlämning, energiåtgärder, återkommande larm och inventering
arbetsorder
justeringar i HMI/SCADA
framtagning av statistik
utförande av besiktningar
kontakt med entreprenörer Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom styr- och reglerteknik eller längre arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har flerårig arbetslivserfarenhet inom styr- och regler området, gärna som konsult och erfarenhet av att självständigt driva egna projekt inom området. Du har även goda kunskaper inom programmering och olika kommunikationsprotokoll, både seriellt och via TCP/IP, så som Modbus eller M-Bus. Vi ser att du tidigare har arbetet med helhetsöversyn i teknisk fastighetsdrift som rör värme och ventilation samt har erfarenhet som integratör eller förvaltare i olika styr- och reglerövervakningssystem.
Meriterande för tjänsten är om du har mångårig erfarenhet av DUC, PLC och/eller SCADA.
Som medarbetare på Stadsfastigheters drift och underhållsavdelning arbetar du för förvaltningens och slutkundens bästa. För att vara framgångsrik i denna roll behöver du vara kvalitetsmedveten, strukturerad och vara duktig på att prioritera. Därutöver behöver du ha god samarbetsförmåga, kommunikativ förmåga och pedagogisk förmåga.
B körkort krävs för denna tjänst. Övrig information
Då rekryteringen sker under semesterperioden kan återkoppling och möjlighet att besvara frågor vara begränsad under sommaren. Vi planerar att påbörja intervjuer tidigast i slutet av augusti.
Vi erbjuder en arbetsplats i utveckling och med framåtanda. Våra medarbetare har breda och varierande kompetenser. Vi arbetar i trevliga lokaler och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Stadsfastigheter arbetar för ett hållbart arbetsliv där du ska kunna kombinera ett spännande och givande arbetsliv med ett rikt liv också utanför arbetet. Vi erbjuder dig ett utvecklings- och innovationsklimat som ger dig goda möjligheter till karriärutveckling. Inom förvaltningen tillämpar vi ett tillitsbaserat ledarskap som grundar sig i den inkluderande arbetsplatsen.
Vi strävar efter att ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män och en spridning när det gäller ålder på vår förvaltning. Vi vill att vår arbetsplats ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik. Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
Som anställd inom Göteborgs Stad omfattas du av allmän tjänsteplikt, utifrån lagen om totalförsvarsplikt.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.Om företaget
Stadsfastighetsförvaltningen skapar miljöer där livet får ta plats genom att planera, bygga, hyra in, förvalta och utveckla lokaler och utemiljöer för Göteborgs Stads verksamheter. Varje dag är hundratusentals göteborgare verksamma i förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och andra lokaler som vi sköter om.
Gemensamt med stadsmiljöförvaltingen, exploateringsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen har vi ett samordnat ansvar för stadsutvecklingen i Göteborgs stad. Detta innebär en delad ansvarsfördelning och roller utifrån skeden: planering; genomförande och förvaltning med mål att bidra till en sammanhållen, effektiv och transparent stadsutveckling för boende, besökare och näringsliv i staden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stadsfastighetsförvaltningen Kontakt
Evelina Fagerström (Vision) evelina.fagerstrom@stadsfast.goteborg.se Jobbnummer
9982425