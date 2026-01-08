Styr- och Reglertekniker till BM Control AB
2026-01-08
Vi söker nu en styr- och reglertekniker till ett utvecklande uppdrag inom fastighetsautomation. Du kommer att arbeta med installation och driftsättning av både konventionella och datoriserade styrsystem för värme, kyla och ventilation. Tjänsten passar dig som är tekniskt lagd, självgående och trivs i en varierande vardag med både praktiskt arbete och problemlösning.
Vi ser gärna att även du som arbetar som serviceelektriker idag och vill utvecklas inom styr och reglerteknik söker denna roll.
• Installation och driftsättning av styrsystem för fastighetsautomation* Arbete med system inom värme, kyla och ventilation* Felsökning och problemlösning i styrsystem* Samarbete med tekniker, projektledare och kunder* Dokumentation av utfört arbete
Vi söker dig som
Har god erfarenhet av elinstallationer
Har erfarenhet av styr- och reglerteknik
Har en positiv attityd
Arbetar noggrant, självständigt och tar ansvar
Är flytande i Svenska i tal och skrift
Har B-körkort
Vi har vårt kontor i Enköping, så det är ett plus om du bor här - eller har möjlighet att ta dig hit på ett smidigt sätt.
Vi erbjuder
• En roll med stor variation och teknisk utveckling* Möjlighet att växa inom styr- och reglerområdet* Arbete i ett engagerat team med god laganda* Korta beslutsvägar och möjlighet till eget ansvar* Spännande projekt inom fastighetsteknikOm företaget
BM Control AB erbjuder spetskompetens inom fastighetsautomation och med säte i Enköping. Vi är ett stabilt bolag som under de senaste åren haft en jämn omsättning med god lönsamhet.Vi är en del av Sparc Group som är en entreprenörsdriven koncern som samordnar och förvärvar bolag inom installationsbranschen. Tillväxten sker utifrån en gemensam drivkraft av ständig framåtrörelse där människans välmående och utveckling sätts i fokus. Visionen är att med stort hjärta skapa Sveriges mest hållbara arbetsplats i installationsbranschen.
