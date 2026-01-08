Styr- och Reglertekniker till BM Control AB

Sparc Group AB (publ) / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Enköping
2026-01-08


Vi söker nu en styr- och reglertekniker till ett utvecklande uppdrag inom fastighetsautomation. Du kommer att arbeta med installation och driftsättning av både konventionella och datoriserade styrsystem för värme, kyla och ventilation. Tjänsten passar dig som är tekniskt lagd, självgående och trivs i en varierande vardag med både praktiskt arbete och problemlösning.
Vi ser gärna att även du som arbetar som serviceelektriker idag och vill utvecklas inom styr och reglerteknik söker denna roll.

Publiceringsdatum
2026-01-08

Dina arbetsuppgifter
• Installation och driftsättning av styrsystem för fastighetsautomation* Arbete med system inom värme, kyla och ventilation* Felsökning och problemlösning i styrsystem* Samarbete med tekniker, projektledare och kunder* Dokumentation av utfört arbete
Vi söker dig som

Har god erfarenhet av elinstallationer

Har erfarenhet av styr- och reglerteknik

Har en positiv attityd

Arbetar noggrant, självständigt och tar ansvar

Är flytande i Svenska i tal och skrift

Har B-körkort

Vi har vårt kontor i Enköping, så det är ett plus om du bor här - eller har möjlighet att ta dig hit på ett smidigt sätt.
Vi erbjuder
• En roll med stor variation och teknisk utveckling* Möjlighet att växa inom styr- och reglerområdet* Arbete i ett engagerat team med god laganda* Korta beslutsvägar och möjlighet till eget ansvar* Spännande projekt inom fastighetsteknik

Om företaget
BM Control AB erbjuder spetskompetens inom fastighetsautomation och med säte i Enköping. Vi är ett stabilt bolag som under de senaste åren haft en jämn omsättning med god lönsamhet.Vi är en del av Sparc Group som är en entreprenörsdriven koncern som samordnar och förvärvar bolag inom installationsbranschen. Tillväxten sker utifrån en gemensam drivkraft av ständig framåtrörelse där människans välmående och utveckling sätts i fokus. Visionen är att med stort hjärta skapa Sveriges mest hållbara arbetsplats i installationsbranschen.
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6527029-1780445".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sparc Group AB (publ) (org.nr 559320-0347), https://sparcgroup.teamtailor.com
Kvartsgatan 8 (visa karta)
749 40  ENKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Sparc Group AB

Jobbnummer
9674766

