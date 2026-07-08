Styr- och reglertekniker Karlstad
Caverion Sverige AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Karlstad Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Karlstad
2026-07-08
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Caverion Sverige AB i Karlstad
, Grums
, Säffle
, Nacka
, Sunne
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en roll där din tekniska kompetens verkligen gör skillnad? Trivs du med variation i vardagen och med att möta olika typer av kunder och fastigheter? Då kan detta vara nästa steg för dig. Just nu söker vi styr- och reglertekniker med placering i Karlstad.
I Värmland Service blir du en del i en verksamhet som består av ca 100 medarbetare spridda på 9 orter, Vi jobbar brett med byggnadens samtliga installationer. Våra medarbetare har specialistkompetenser inom ventilation, el, VS, kyla, styr- och regler med mera. Våra åtaganden består av allt från serviceprojekt till förvaltningsavtal.
Du får möjlighet att jobba med
Som styr- och reglertekniker hos oss ansvarar du för installation, driftsättning, optimering och service av styr- och reglersystem inom fastigheter och industri. Du arbetar nära våra kunder för att säkerställa att deras anläggningar fungerar optimalt, energieffektivt och driftsäkert.
Arbetet är varierande och innefattar både självständiga uppdrag och samarbete i team.
Service, felsökning och underhåll av styr- och regleranläggningar
Installation av styr- och regleranläggningar i fastigheter
Driftsättning och konfigurering av fastighetsautomationssystem
Optimering av energieffektivitet och inneklimat
Kundkontakt och teknisk rådgivning
Dokumentation och rapportering av utförda arbeten
Våra medarbetare är vårt hjärta ❤
Våra medarbetare är den största tillgången vi har i vårt företag. Vi kan vara stolta över hur vi ser till att vi som företag lyckas genom att arbeta tillsammans.
Hos Caverion får du möjlighet att utvecklas genom att förstärka, förnya och vidareutveckla din kompetens. Vår egen digitala utbildningsplattform säkerställer de kurser och certifieringar du behöver för att ligga i framkant inom ditt område. Hög arbetsglädje hos en stabil och trygg arbetsgivare med god ekonomi, där säkerheten alltid kommer först.
Våra värderingar✅ Vi leder ✅ Vi levererar ✅ Vi bryr oss
Din bakgrundVi söker dig som har ett stort tekniskt intresse och som trivs med att kombinera problemlösning med kundkontakt. Du är ansvarstagande, lösningsorienterad och har förmågan att skapa förtroendefulla relationer.
Utbildning inom el, automation, styr- och reglerteknik eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av fastighetsautomation, styr- och reglersystem eller närliggande områden
Kunskap om HVAC-system (värme, ventilation och kyla)
God datorvana och förståelse för tekniska system
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Programmering och konfigurering av automationssystem
PLC-, BMS- eller SCADA-system
Energieffektivisering och optimeringsarbete
Projektarbete inom fastighet eller industri
Vi erbjuder
Goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Både inom det egna området, inom ett nytt ämne eller en ny position med mer ansvar
Möjlighet att arbeta i en positiv, inkluderande och aktiv arbetsmiljö där fokus ligger på säkerhet
Arbeta i ett företag där hållbarhet står högt på agendan, där vi åtar oss att göra skillnad tillsammans med våra kunder
Bra löne- och försäkringssystem, inklusive pensions- och sjukförsäkring via kollektivavtal
Caverion är en drivande kraft för mångfald och jämställdhet
Attraktiv förmånsportal
Ansökan & Kontakt
Om du tycker att detta låter intressant och har någon fråga är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Lisbeth Hulander (semester 13/7 – 9/8) tel. 073-081 74 04 alt. mail lisbeth.m.hulander@caverion.com
Alla former för telefonsamtal som inte berör frågor om tjänsten, t ex från rekryterings-/ bemanningsföretag/annonssäljare undanbedes.
Granskning av ansökningar och urval kommer tidigast att börja under vecka 33.OBS: Vi tar ej emot ansökningar via e-post.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Caverion Sverige AB
(org.nr 556052-8753), https://www.caverion.se/
Stormgatan 8 (visa karta
)
652 21 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryteringsspecialist
Lisbeth Hulander lisbeth.m.hulander@caverion.com +46730817404 Jobbnummer
9996439