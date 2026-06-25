Styckmästare till ICA Stop
Probono Supermarket AB / Slaktarjobb / Täby Visa alla slaktarjobb i Täby
2026-06-25
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Probono Supermarket AB i Täby
Är du en skicklig styckmästare som brinner för kvalitet, hantverk och riktigt bra råvaror?
Nu söker ICA Stop en erfaren styckmästare till en av Sveriges mest uppskattade livsmedelsbutiker. Hos oss arbetar du med förstklassiga råvaror, manuella diskar och kunder som uppskattar kunskap, kvalitet och personlig service. Du får en nyckelroll i köttavdelningen där du ansvarar för styckning, exponering och kundmöten som gör skillnad.
Vi söker dig som:
• Har flera års erfarenhet som styckare eller styckmästare
• Är trygg i ditt hantverk och har ett starkt kvalitetstänk
• Trivs med kundkontakt och personlig service
• Har ett öga för försäljning och exponering
• Är ansvarstagande, noggrann och en lagspelare
• Har respekt för råvaran och ett gott ekonomiskt tänk kring svinn och kvalitet
Därför ICA Stop
• Arbeta med några av marknadens bästa råvaror
• Bli en del av ett engagerat och kunnigt team
• Stor variation, högt tempo och mycket kundkontakt
• En butik där kvalitet, matglädje och yrkesstolthet står i centrum
Tjänsten är initialt på deltid och inkluderar arbete på kvällar och helger. För rätt person finns goda möjligheter att på sikt utvecklas till en heltidstjänst.
Ansök idag
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
I denna rekrytering samarbetar ICA Stop med Assistor24 för en snabb, modern och rättvis rekryteringsprocess där du får återkoppling genom hela processen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Probono Supermarket AB
(org.nr 559182-7695), https://www.icastop.com
Bergtorpsvägen 43 b (visa karta
)
183 64 TÄBY Arbetsplats
ICA Stop Jobbnummer
9979886