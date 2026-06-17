Styckare/ Produktionsmedarbetare
JKS Sverige AB / Slaktarjobb / Båstad Visa alla slaktarjobb i Båstad
2026-06-17
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Som styckare kommer du att arbeta i produktionslina med styckning och paketering av produkter.
Fysiskt arbete, där du jobbar stående hela dagen.
Stycka vår produkter
Paketering av produkter
Avsyning och efterbearbetning av produkter
Förpackningsarbete förekommer enligt rotationsschema.
Om jobbet
Vår kund Bjärefågel ligger placerat längst ut på Bjärehalvöns spets och sysslar med hållbar kycklinguppfödning. Vår kund slaktar, styckar, förädlar och packar deras premiumkyckling, för att sedan leverera den ut till deras kunder som är grossister, butiker och restauranger. Arbetet sker både ensamt och i grupp, högt arbetstempo förekommer.
Idag består vårt arbetslag både av män och kvinnor i olika åldrar och med varierande nationalitet. För att du på bästa sätt ska bli en del i gänget behöver du kunna göra dig förstådd på svenska och kunna ta dig till arbetet utan kommunala färdsätt, eftersom de inte trafikerar vår arbetsplats.
Omfattning
Anställning under säsongen 100% V28-32
Lön: Timlön, enligt kollektivavtal
Arbetstid dagtid, 06.00-15.00, du som söker behöver ha bil för att kunna vara på plats när arbetsdagen börjar. Kollektivtrafiken fungerar inte.
Erfarenheter och personliga egenskaper
Vi söker dig som vill arbeta i en producerande verksamhet. Vi ser gärna att du har ett livsmedelsintresse och det är meriterande om du har förståelse för livsmedel och dess hygienkrav. Meriterande är att ha knivvana och arbetat med maskinpaketering inom livsmedelsbranschen.
Det viktigaste är att du har ett stort intresse och driv att lära dig nya saker. Som person är du en lagspelare, ödmjuk och ansvarstagande. Du är noggrann och kvalitetsmedveten i ditt arbete samt har en positiv inställning och bidrar tillsammans med dina kollegor till en trevlig stämning på arbetsplatsen.
Du måste ha fyllt 18år
Inga förkunskaper krävs, vår kund kommer lära upp dig på plats (introduktion)
Vi erbjuder dig
Möjligheten att arbeta på JKS Sverige i ett spännande uppdrag hos vår kund. JKS har kollektivavtal och följer de regler och avtal som finns på arbetsmarknaden, så att du som konsult kan känna dig trygg i din anställning hos oss.Så ansöker du
Du söker tjänsten via ansökningslänken med registrerat CV på www.jksgroup.se.
Skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt, då vi arbetar med ett löpande urval. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Andreas Lindin, and@jksgroup.se
.
Vi ser fram emot din ansökan!
JKS Sverige är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag, som erbjuder bemannings- och rekryteringslösningar inom både arbetar- och tjänstemannasektorn. JKS finns etablerade i Sverige, Danmark och Norge med över 40 kontor i Skandinavien och med över 3500 medarbetare i uppdrag dagligen.
Vi prioriterar en nära kontakt med kunder, konsulter och kandidater, då vi tror att det ger alla parter de bästa förutsättningarna för ett gynnsamt samarbete. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare JKS Sverige AB
(org.nr 559020-5430), https://www.bjarefagel.com/
269 95 TOREKOV Arbetsplats
Bjärefågel i Torekow AB Kontakt
Staffing and Recruitment Consultant
Andreas Lindin and@jksgroup.se +460709683031 Jobbnummer
9967405