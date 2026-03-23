Stugvärd till Ämtö i Gryts skärgård
Skärgårdskompaniet i Östergötland AB / Receptionistjobb / Valdemarsvik Visa alla receptionistjobb i Valdemarsvik
2026-03-23
, Åtvidaberg
, Söderköping
, Norrköping
, Västervik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skärgårdskompaniet i Östergötland AB i Valdemarsvik
, Söderköping
, Norrköping
eller i hela Sverige
Skärgårdskompaniet driver en stugby på ön Ämtö i Gryts skärgård, ett naturreservat med badstrand, gästhamn och kiosk. Som stugvärd är du den som ser till att det är trevligt att besöka ön i alla väder.
Arbetsuppgifterna består av in- och utcheckning av gäster, städning av stugor och servicehus, arbete i kiosken samt att hålla anläggningen ren och välkomnande.
De flesta som har sommarjobbat hos oss på Ämtö är mellan 16 och 22 år, bor på någon ö i närheten och tar båten till jobbet. Tjänsten passar därför särskilt bra för ungdomar i skärgården, men även andra som vill arbeta i skärgårdsmiljö under sommaren är välkomna att söka.
Det här är ett socialt och roligt sommarjobb i en av Sveriges mest genuina skärgårdsmiljöer, med nära kontakt med gäster från hela världen.
Du är ansvarstagande, serviceinriktad och tycker om att arbeta med människor. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team och gillar att ta ansvar för att det är fint och ordnat omkring dig.
Arbetstid & omfattning
Sommararbete juni-augusti. Möjlighet till deltid eller heltid beroende på schema och behov.
Meriterande
Tidigare erfarenhet av service, kiosk, städ eller liknande arbete
Båtvana och lokalkännedom i skärgården
Pendlingsmöjlighet / boende
Vi ser gärna att du bor på en ö i närheten av Ämtö och har möjlighet att ta dig till arbetsplatsen med båt dagligen. För rätt person finns även möjlighet till enklare boende på eller nära ön.Så ansöker du
Skicka en kort presentation av dig själv till: jobb@skargardskompaniet.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
E-post: jobb@skargardskompaniet.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skärgårdskompaniet i Östergötland AB
(org.nr 559510-5528), https://www.amtostugorna.se
Ämtö (visa karta
)
615 96 GRYT Arbetsplats
Ämtö Stugby Jobbnummer
9814680