Study & Careers Advisor
Internationella Engelska skolan i Sverige AB / Yrkesvägledarjobb / Upplands Väsby Visa alla yrkesvägledarjobb i Upplands Väsby
2025-10-09
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Internationella Engelska skolan i Sverige AB i Upplands Väsby
, Täby
, Österåker
, Danderyd
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
Studie- och yrkesvägledare 50%
Välkommen till vår skola! Internationella Engelska Skolan i Upplands Väsby öppnade dörrarna för våra elever år 2020. Vi är en F-9 skola med ca 600 elever samt ca 65 anställda. Vi söker en utvecklingsinriktad studie- och yrkesvägledare som vill bidra till att våra elevers drömmar och hopp om framtiden blir verklighet.
Ditt uppdrag som studie- och yrkesvägledare, är att i samarbete med elevhälsoteamet och övrig skolpersonal arbeta hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande med det pedagogiska uppdraget i fokus för att alla elever ska ges förutsättningar att nå utbildningens mål i en miljö som främjar elevernas välmående och lärande.
Studie- och yrkesvägledaren har ett särskilt ansvar för att vidga elevernas perspektiv och visa på alternativ till traditionella föreställningar om kön, i syfte att eleverna ska kunna fatta väl underbyggda studie- och yrkesval.
Arbetet innebär bland annat att delta aktivt i elevhälsoteamet och i det kollegiala lärandet. Du håller motiverande och vägledande individuella elevsamtal liksom vägledning i klass eller grupp. Det ingår också att ge information till vårdnadshavare i enskilda samtal eller på föräldramöten. Uppdraget omfattar årskurserna F-9 där arbetet med att leda, systematisera och följa upp prao i årskurs 8 samt gymnasieval i årskurs 9, periodvis är i fokus.
Du omvärldsbevakar och har ett stort intresse i att hålla dig uppdaterad om olika studievägar, utbildningar och rådande läge på arbetsmarknaden. Du är systematisk och utvärderar kontinuerligt kvaliteten i den vägledning som eleverna erbjuds och är väl förtrogen med skolsystemet. Du initierar och samverkar med samverkanspartners inom exempelvis näringslivet.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta som studie- och yrkesvägledare inom grundskola. Du har examen för studie- och yrkesvägledare eller en pågående utbildning.
Som person är du tydlig, trygg och pedagogisk. Du skapar förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du har förmågan att planera och organisera ditt arbete på ett strukturerat och effektfullt sätt. Du sätter självständigt och i samarbete med andra upp mål, organiserar resurser, följer upp och avslutar aktiviteter.
Du formulerar dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska samt har hög digital kompetens. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering då det är viktigt för oss att du passar in i vårt team. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Start: Från den 1 december eller enligt överenskommelse. Du kommer att ha en relativt stor möjlighet att påverka ditt veckoschema tillsammans med oss för att eventuellt matcha ett annat uppdrag.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av annonsplatser.Publiceringsdatum2025-10-09Övrig information
Internationella Engelska skolan (IES) är en växande friskola som grundades 1993 och nu har ca 30000 elever. Att arbeta inom IES är en möjlighet att arbeta i en internationell miljö med en tydlig pedagogisk tanke. För mer information besök vår hemsida. Ersättning
Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://upplandsvasby.engelska.se/ Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Upplands Väsby Kontakt
Elin Ekblom Elin.ekblom.vasby@engelska.se Jobbnummer
9548152