Studiovärd - OnAir Gameshows Göteborg
On Air Game Shows Sweden AB / Servitörsjobb / Göteborg Visa alla servitörsjobb i Göteborg
2026-06-16
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På Övre Husargatan 14 i Linnéstaden kan du besöka On Air Gameshows som är en kombinerad bar- och gameshow-studio dit grupper kommer för att tävla som om de vore med i en riktig gameshow på TV (utan kamerorna)! Vi tar emot AW-gäng likaväl som vängrupper, möhippor och quizzare som vill komma och ta del av vårat roliga och populära koncept.
Just nu söker vi nya studiovärdar till kommande säsong, med start i slutet på augusti (Obs! Detta är inte ett sommarjobb). Intervjuer kommer börja hållas löpande under augusti månad men tveka inte att lämna din ansökan redan nu!
I rollen som studiovärd är du det första och sista mötet med våra gäster. Jobbet innebär att du håller rent och städat i lokalerna, hälsar gästerna välkomna i dörren, serverar dryck i baren, checkar av all nödvändig info med huvudgästen och preppar inför showen. Det viktigaste i ditt jobb är att ge gästerna den bästa servicen, och därför är det viktigt att du som söker är bekväm med att ta plats i en serviceroll och vågar bjuda på dig själv! Meriterande för denna roll är erfarenhet inom restaurang eller annat relevant serviceyrke. För att trivas i rollen är det viktigt att du är bekväm med att hantera stora sällskap och att prata inför folk då detta är en stor del av det dagliga arbetet.
Denna tjänst är en behovsanställning så det är perfekt för dig som vill ha något vid sidan av studier eller annat extrajobb. Vi tar främst emot företagsgrupper på vardagseftermiddagar/kvällar och privata sällskap på lördagar (ibland även söndagar). Det innebär att antalet arbetstimmar per vecka är varierande men vi söker någon som kan jobba åtminstone 2 lördagar i månaden och gärna kunna hoppa in även några vardagar.
Lön: 153.64 kr i timmen.
CV och personligt brev skickas till följande mejl: samira@onairgameshows.com
On Air Game Shows har kollektivavtal med HRF. Då vi får många ansökningar har vi tyvärr inte möjlighet att svara alla.
Vi kontaktar dig om du är rätt kandidat för oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: samira@onairgameshows.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare On Air Game Shows Sweden AB
(org.nr 556790-7893)
Övre Husargatan 14 (visa karta
)
413 14 GÖTEBORG Arbetsplats
On Air Gameshows Kontakt
Teamleader Göteborg
Samira Blåholtz samira@onairgameshows.com Jobbnummer
9966520