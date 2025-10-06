Studievägledare till utbildningskansliet
Vi söker nu en studievägledare till vårt utbildningskansli som hör till Skolan för industriell teknik och management.
Som studievägledare kommer du att ansvara för och arbeta med flera av skolans utbildningsprogram. Som stöd och hjälp i ditt arbete har du dels dina närmaste kollegor inom studievägledargruppen, dels utbildningshandläggaren samt programansvarig som arbetar med samma program som du.
Det huvudsakliga målet med ditt arbete är att vägleda studenter i utbildningsrelaterade frågor, genom såväl individuella samtal, telefon, e-post, samt programwebb. En stor del av arbetet innefattar studieadministrativa arbetsuppgifter, vilka följer givna ramar utifrån regelverk. Exempel på sådana arbetsuppgifter är; uppföljning av studenter, behörighetsgranskning, antagning till kurs, upprättande av individuella studieplaner, handläggning av studieuppehåll och studieavbrott.
Som studievägledare arbetar du även med olika informationsaktiviteter gentemot programstudenterna. Bland annat deltar/organiserar du; programinformation samt information inför kurs- och masterval.
Arbetsbelastningen är periodvis mycket hög. Tjänstgöring på helg kan förekomma någon/några gånger per läsår.
Tjänsten passar dig som är serviceorienterad och har lätt att anpassa ditt bemötande efter olika sorters människor. Eftersom du kommer att möta studenter på olika sätt dagligen i ditt arbete, tror vi att du passar i en tjänst där varje dag skiljer sig från den andra. Vidare lämpar sig denna tjänst för en person som trivs att arbeta i en fartfylld och dynamisk organisation.
Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö
Kvalifikationer
- Högskoleexamen inom studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180 hp alternativt utbildning inom samhällsvetenskap, pedagogik eller motsvarande.
- Mycket god datorvana.
- Mycket hög administrativ förmåga.
- Mycket goda kunskaper i att kunna kommunicera väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska då detta används i det dagliga arbetet.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Fackliga representanter
Fackliga representanter
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal och inleds med sex månaders provanställningÖvrig information
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund
i samband med rekrytering.
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.https://www.kth.se/om/jobba-pa-kth Ersättning
