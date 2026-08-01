Studievägledare
Göteborgs Universitet (GU) / Yrkesvägledarjobb / Göteborg Visa alla yrkesvägledarjobb i Göteborg
2026-08-01
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Om avdelningen för verksamhetsstöd
Som studievägledare vid institutionen för tillämpad IT ingår du i avdelningen Verksamhetsstöd som ansvarar för personal-, ekonomi-, forsknings- och studieadministration, studievägledning och kommunikation. Avdelningen består av 11 personer, varav två studievägledare och leds av en administrativ chef.
Institutionen för tillämpad informationsteknologi tillhör sedan början av 2025 Fakulteten för naturvetenskap och teknik och institutionen befinner sig i en spännande utvecklingsfas vad gäller optimering av processer och rutiner. I detta arbete finns möjlighet för dig att påverka och bidra till utvecklingen av arbete med studievägledning vid institutionen och fakulteten.Publiceringsdatum2026-08-01Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med den andra studievägledaren kommer du att vara vår främsta kontakt mot såväl antagna som presumtiva studenter vid institutionen avseende studie- och karriärvägledning gällande institutionens utbildningsprogram och kurser genom vägledningssamtal, studieplanering och uppföljning, kursval inför utbytesstudier.
Kontakter sker via mottagning på Natrium, digitalt, per telefon och via e-post. Arbetet innebär både individuella samtal samt genomförande av olika typer av gruppinsatser. Arbetsuppgifterna utförs självständigt, i samarbete med din studievägledarkollega med målsättning att kunna stötta varandra. Vi eftersträvar en bra arbetsfördelning mellan studievägledarna och arbetet innebär därmed både studievägledning och handläggning av ärenden.
Vår utgångspunkt är att studie- och karriärvägledning är en pedagogisk uppgift som utgör en del av utbildningsprocessen. Förutom vägledning till studenter innefattar tjänsten hantering av antagnings- och behörighetsfrågor, tillgodoräknande och studieuppehåll samt stöd till studenter med behov av pedagogiskt stöd. Därutöver ingår att planera och medverka i utåtriktad verksamhet och studentrekrytering så som besöksdagar, mässor samt i introduktion av nya studenter.
Du ingår i institutionens utbildningsstöd där du samarbetar med övrig personal som hanterar utbildningsfrågor vid institutionen och fakulteten.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har studie- och yrkesvägledarexamen. Det är starkt meriterande med erfarenhet av studie- och karriärvägledning från universitet eller högskola.
Du har kunskap om kurs- och utbildningsplaner, examensbeskrivningar samt studieplaner. Det är även meriterande med erfarenhet från Göteborgs universitets administrativa system såsom LADOK och Canvas.
Arbetet förutsätter hög grad av självständighet kombinerat med samarbetsförmåga, administrativ skicklighet och hög social kompetens samt förmåga att kommunicera då arbetet innebär många kontakter.
Arbetsuppgifterna ställer krav på saklighet, lyhördhet och integritet.
Du är bra på att planera och organisera/strukturera ditt arbete. Rollen kräver mycket goda kunskaper i tal och skrift i både svenska och engelska samt mycket god IT- och systemvana. Vi förutsätter att du trivs i ett arbete med mycket kontakter och har förmågan att förmedla kunskaper på ett pedagogiskt sätt. Du är även bekväm att tala inför stora grupper.
Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter, samverka med övrig personal samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställning
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på 50 % av heltid med placering vid Institutionen för tillämpad informationsteknologi, avdelningen för verksamhetsstöd.
Provanställning tillämpas vid alla tillsvidareanställningar.
Tillträde 2026-10-01 eller enligt överenskommelse.
Tillsättningsförfarande
Urval, intervju och bedömning utförs av en lokal rekryteringsgrupp.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta administrativ chef Nadja Johansson 031-786 6445, nadja.johansson@gu.se
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Emil Fägerwall Tawfik: 031-786 29 04
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokandeSå ansöker du
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal, där du måste registrera en profil. Starta genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Urval av kandidater baseras på de kvalifikationer som är noterade i ansökan.
Ansökan ska innefatta följande handlingar:
Meritförteckning/CV och personuppgifter
Personligt brev där du beskriver varför du har sökt denna specifika tjänst och på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer
Examensbevis och andra relevanta handlingar
OBS! Vi önskar att du utformar din ansökan så att ditt CV är max 2 sidor och personligt brev är max 1 sida.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-08-20
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), https://www.gu.se/
405 30 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborgs Universitet (GU) Jobbnummer
10017712