Studielön specialistsjuksköterskeprogrammet - intensivvård
2026-04-13
Verksamhetsområde anestesi-, operation- och intensivvård
Vi på anestesi, operation och intensivvård tar hand om patienter och familjer som står inför en avgörande stund. För vissa är vi det sista hoppet. För andra skapar vi en möjlighet till ett bättre liv. Oavsett om du jobbar på steriltekniska avdelningen, i någon av våra flygande verksamheter, på intensivvårdsavdelningen eller på operation så har du en avgörande roll i avgörande stunder. Välkommen med din ansökan för att bli en del av oss.
Akademiska sjukhuset erbjuder möjlighet till studielön för sjuksköterskor som antas till specialistsjuksköterskeprogrammet inom intensivvård. Ansökan till specialistsjuksköterskeprogrammet - intensivvård sker via universitetet.
Om du är en av dem som erbjuds studielön får du en anställning som sjuksköterska på en av våra intensivvårdsavdelningar under studietiden. Efter fullgjord och godkänd utbildning anställs du som specialistsjuksköterska inom intensivvård på samma avdelning. Vi ser fram emot att du kommer vara en viktig resurs i våra verksamheters utveckling!Publiceringsdatum2026-04-13Anställningsvillkor
Din studielön motsvarar 100% av grundlönen (dock max 32 000 kr/månad) och den riktar sig i första hand till sjuksköterskor som är tillsvidareanställda, eller som i samband med rekryteringen ingår en tillsvidareanställning vid Akademiska sjukhuset, Region Uppsala och påbörjar sin utbildning höstterminen 2025 vid Uppsala universitet. Studielön kan även komma att erbjudas för studier som bedrivs vid andra lärosäten. Studielönen är semesterlönegrundande och utbetalas inte under ferier och eventuella studieuppehåll. Sjukhuset prioriterar de sökande som inte tidigare har erhållit studielön under specialistutbildning inom Region Uppsala.
Eftersom du erbjuds en anställning vid någon av våra intensivvårdsverksamheter innan kursstart, så har vi möjligheten att lära känna varandra redan under utbildningstiden. På så sätt får du möjlighet att träffa dina framtida kollegor och bekanta dig med din framtida arbetsplats och får en chef som du kan kontakta om det uppstår frågor längs vägen.
Under rekryteringsprocessen kommer vi be dig välja minst tre av våra olika intensivvårdsenheter och rangordna dessa utifrån var du helst skulle se din framtida placering. Placering sker även utifrån verksamheternas behov. Under intervjun finns möjlighet till dialog kring detta val. Vi ser gärna att du kommer och hospiterar på våra intensivvårdsavdelningar för att se vad vi har att erbjuda.
En vecka innan utbildningsstart erbjuds du en förberedande utbildning innehållandes olika undervisningsmoment med inriktning mot omvårdnad inom intensivvård. Det kommer ge dig en bra förberedelse inför starten av din specialistutbildning till intensivvårdssjuksköterska
Vi erbjuder
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
För mer information kontakta någon av avdelningscheferna på de olika intensivvårdsavdelningarna.
BIVA, Avdelningschef Cecilia Kristoffersen, cecilia.kristoffersen@akademiska.se
Brännskadecentrum, Tf Avdelningschef Pernilla Ohlsson, pernilla.ohlsson@akademiska.se
CIVA, Avdelningschef Anna Allenbrant, anna.allenbrant@akademiska.se
Intensivvårdsavdelningen för nyfödda 95F, Avdelningschef Jacoba Wennergren, jacoba.wennergren@akademiska.se
NIVA, Avdelningschef Ann-Sofie Spinord, ann-sofie.spinord@akademiska.se
TIVA, Avdelningschef Patrik Wallnor-Fundin, patrik.wallnor.fundin@akademiska.se
HR avdelningen nå på e-post till studielon@akademiska.se
Mer information om studielön, samt svar på vanliga frågor hittar du på vår hemsida https://www.akademiska.se/arbeta-hos-oss/studielon/
Vill du jobba med oss?
I din ansökan om studielön, ange önskemål om var du önskar få din placering. Tag med minst tre av nedanstående intensivvårdsavdelningar och rangordna dem utifrån ditt förstahandsval till placering, ditt andrahandsval osv och därefter nedåt i din prioriteringsordning.
Intensivvårdsavdelningar
Barnintensiven BIVA,
Brännskadecentrum BRIVA,
Centralintensiven CIVA
Intensivvårdsavdelningen för nyfödda 95F,
Neurointensiven NIVA,
Thoraxintensiven TIVA
Välkommen med din ansökan (inklusive CV och referenser) via länken nedan. Glöm inte att även ansöka till utbildningen vid universitetet.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS214/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
751 85 UPPSALA
