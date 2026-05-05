Studielön för sjuksköterskestudenter T6 - thorax 50D
Verksamhetsområde hjärt- och lungsjukdomar
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Välkommen med din ansökan!
Möjlighet att ansöka om studielön
Är du sjuksköterskestudent och intresserad av att jobba på thorax 50D när du har slutfört din utbildning och tagit examen som sjuksköterska? Vi erbjuder dig som påbörjar termin 6 på sjuksköterskeprogrammet och som väljer att påbörja din karriär hos oss efter avslutade studier, möjligheten att ansöka om studielön under din sista termin (termin 6).
Väx in i rollen
Som nyexaminerad sjuksköterska hos oss på Akademiska sjukhuset kommer du få omväxlande arbetsuppgifter och en trygg och lärorik start i ditt nya yrke. Ibland känns steget mellan utbildning och arbetsliv stort och för att du ska få möjlighet att växa in i din nya roll så kommer du under ditt första år hos oss på Akademiska sjukhuset bli en del av vårt kliniska utvecklingsår (KUÅ).
KUÅ är en obligatorisk yrkesintroduktion för dig som är nyexaminerad sjuksköterska och anställd i Region Uppsala som syftar till att du får vässa dina kliniska färdigheter, nätverka med andra nyutexade och ha reflektionstid tillsammans med erfarna sjuksköterskor. Läs mer om Kliniskt utvecklingsår | Akademiska (https://www.akademiska.se/arbeta-hos-oss/kliniskt-utvecklingsar/)
Vår verksamhet
På avdelning 50D arbetar vi med pre- och postoperativ vård av främst hjärt- och lungopererade patienter. Vi arbetar tillsammans i team och har ett högt arbetstempo, men alla är mycket måna om att hjälpa varandra när det behövs. Vi har ett mycket bra arbetsklimat och både medarbetare och patienter trivs på avdelningen. Vi är drygt 60 anställda på avdelningen, sjuksköterskor och undersköterskor. Vårt verksamhetsområde är stort och förutom thoraxoperatione och thoraxintensiven som finns inom vår sektion finns också lung- och hjärt-sektionerna. Vi har ett gott samarbete mellan enheterna och arbetar för att kunna göra vården så effektiv och säker som möjligt för våra patienter. Publiceringsdatum2026-05-05Kvalifikationer
Du är sjuksköterskestudent som påbörjar termin 6. Du är intresserad av thoraxkirurgi och vill börja jobba på avdelning 50D efter slutförd examen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet så som att du är ansvarstagande och motiverad i ditt arbete. Du har ett flexibelt och nyfiket förhållningssätt och god samarbetsförmåga.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning som omvårdnadsassistent. Vid inlämnande av legitimation görs anställningen om till en tillsvidareanställning som sjuksköterska.
Du förbinder dig till att jobba 12 månader hos oss efter genomförd examen. Det finns möjlighet att under studietiden jobba som undersköterska eller omvårdnadsassistent, men det är inget krav.
Din nya tjänst kommer, om inget annat avtalas, innebära heltidsarbete med tjänstgöringsskyldighet dygnets alla timmar, så kallad rotationstjänstgöring.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Maria Holwaster 018-611 40 82
Facklig representant nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Vi rekryterar fortlöpande under ansökningstiden.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS593/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
