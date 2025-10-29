Studielön för biomedicinska analytikerstudenter T6
Region Uppsala / Vårdarjobb / Uppsala Visa alla vårdarjobb i Uppsala
2025-10-29
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde akademiska laboratoriet
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Möjlighet att ansöka om studielön
Klinisk mikrobiologi erbjuder studielön för biomedicinska analytikerstudenter T6.Studerar du till biomedicinsk analytiker och är intresserad av att jobba inom vår sektion när du har slutfört din utbildning och tagit examen? Vi erbjuder dig som påbörjar termin 6 på biomedicinska analytikerprogrammet och som väljer att påbörja din karriär hos oss efter avslutade studier, möjligheten att ansöka om studielön under din sista termin (termin 6).
Vår verksamhet
Klinisk mikrobiologi är en av Akademiska laboratoriets fem sektioner. Sektionen har med sina 120 medarbetare en verksamhet som, förutom en bred och växande mikrobiologisk diagnostik, även omfattar vårdhygien, undervisning, forskning och utvecklingsarbete. Verksamheten är ackrediterad enligt ISO 15189 och miljöcertifierad enligt ISO 14001.
Ditt uppdrag
Vi söker biomedicinska analytiker till Bakteriologiavdelningen. Tjänstgöring ligger vardagar dagtid samt helgtjänstgöring förekommer. Din huvudsakliga arbetsuppgift är laborativt arbete med fokus på analysering av mikrobiologiska patientprov. Tillsammans med andra yrkeskategorier, som bland annat specialistläkare och mikrobiologer, jobbar vi med den dagliga driften och med utvecklingsarbeten. På Bakteriologiavdelningen arbetar vi med manuell och automatiserad odling av patientprov, samt art -och resistensbestämning. För identifiering av bakterier använder vi analysinstrument och manuella metoder, odlingsplattor tolkas genom avläsning.
Din kompetens
Du är biomedicinsk analytikerstudent som påbörjar termin 6. Du är intresserad av och vill börja jobba på ett kliniskt laboratorium. För att lyckas och trivas i rollen behöver du vara noggrann, flexibel och lyhörd. Du är ödmjuk, bra på att samarbeta och du delar gärna med dig av dina kunskaper. Du trivs med att arbeta i ett varierande tempo. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Har du detta och viljan att möta framtidens sjukhus, då är Klinisk mikrobiologi och bakteriologiavdelningen rätt för dig.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning som laboratoriebiträde. Vid inlämnande av legitimation görs anställningen om till en tillsvidareanställning som biomedicinsk analytiker. Du förbinder dig till att jobba 12 månader hos oss efter genomförd examen.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Kicki Gavalidou, 018- 6119872
Email: kicki.gavalidou@akademiska.se
Facklig kontaktperson
Naturvetarna, Tahereh Masoud
Vårdförbundet, Lidia Kovler
Nås via expeditionen på 018-611 39 16
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS954/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024) Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9579265