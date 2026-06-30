Studiehjälp till Westerlundska gymnasiet
Enköpings kommun, Westerlundska gymnasiet / Pedagogjobb / Enköping Visa alla pedagogjobb i Enköping
2026-06-30
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Enköpings kommun, Westerlundska gymnasiet i Enköping
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobb
Westerlundska gymnasiet har fördelarna från både den lilla och den stora gymnasieskolan. Hos oss erbjuds en stimulerande vardag i samlade studiemiljöer som andas studiero. Tack vare nära samarbete med studie- och yrkesvägledning, elevhälsa och pedagogiskt stöd har vi möjlighet att se och möta varje elevs enskilda behov.
Skickliga och entusiastiska pedagoger håller i undervisningen och vi har högre andel legitimerad personal än rikssnittet. Entreprenörskap är en viktig del i våra utbildningar vilket genom åren resulterat i flera priser och utmärkelser.
I vår skolrestaurang lagas god och nyttig mat, på plats i skolans kök. Varje dag serveras flera olika rätter . Vi ger goda möjligheter till kompetensutveckling och arbetar även med friskvård.
Westerlundska gymnasiet ligger placerad i nya fina lokalercentralt i Enköping. I närheten av skolan går direktbussar till Uppsala och Västerås och på promenadavstånd ligger järnvägsstationen. Med tåg tar det 45 minuter till Stockholm och 15 minuter till Västerås.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
Tjänsten syftar till att stärka elevernas måluppfyllelse genom att erbjuda stöd i skolarbetet samt bidra till en lugn och strukturerad studiemiljö. Uppdraget innefattar både planerat stöd (läxhjälp) och flexibel insats i den pedagogiska verksamheten. I rollen som studiehandledare arbetar du nära både elever och lärare. Du ansvarar för läxhjälp på eftermiddagar och fungerar samtidigt som en viktig resurs i undervisningen. Tjänsten är varierad och passar dig som trivs i en dynamisk skolmiljö där ingen dag är den andra lik. Du kommer ingå i en arbetsgrupp bestående av olika elevstödjande funktioner.
• Hålla i organiserad läxhjälp och studiestöd under eftermiddagar
• Arbeta vid lovskola i förkommande fall
• Stötta elever i olika ämnen och hjälpa dem utveckla studieteknik
• Medverka i undervisningen vid behov
• Stötta vid seminarier, redovisningar, grupparbeten och provsituationer
• Arbeta med mindre elevgrupper vid uppdelning av klasser
• Vara en flexibel resurs som kan rycka in där behov uppstårKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av att arbeta med dessa typer av uppgifter i skola med elever i gymnasieåldern. Kompetens i matematik är meriterande
• Har lätt för att skapa kontakt och bygga förtroende med ungdomar
• Är flexibel, initiativtagande och lösningsorienterad
• Har god samarbetsförmåga och ett professionellt förhållningssätt
• Är trygg och strukturerad
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-18 Eller enligt överenskommelse, upphör: 2027-06-10 .
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten via länken nedan och under rubriken "hantering av personuppgifter"https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334580". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings Kommun
(org.nr 212000-0282)
Sandbrogatan 2A (visa karta
)
749 49 ENKÖPING Arbetsplats
Enköpings kommun, Westerlundska gymnasiet Kontakt
Rektor
Daniel Hellström daniel.hellstrom@enkoping.se 0171-625552 Jobbnummer
9984411