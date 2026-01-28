Studiehandledare ukrainska/ryska 20-40 %
Mölndals kommun / Grundskollärarjobb / Mölndal Visa alla grundskollärarjobb i Mölndal
2026-01-28
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mölndals kommun i Mölndal
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Prisbelönta Språkcentrum Mölndal arbetar för att alla barn och elever i staden ska få utveckla sin flerspråkiga kompetens. Vi tar emot nyanlända elever, ansvarar för modersmålsundervisning och studiehandledning i staden samt moderna språk på några skolor. Vi leder också utvecklingen av svenska som andraspråk och skolbibliotek. Genom vårt stöd till förskolor och skolor skapar vi förutsättningar för nyanlända och flerspråkiga elevers lärande och utveckling.
I Mölndals stads skolförvaltning arbetar vi varje dag för att skapa de bästa förutsättningarna för barn och elevers utveckling och livslånga lärande. Med cirka 2 000 engagerade medarbetare och 12 000 barn och elever i våra verksamheter är vi Mölndals största förvaltning - och ett nav för framtidens utbildning. Här blir du en del av en nyfiken, modig och lösningsfokuserad organisation där nytänkande uppmuntras och barnets bästa alltid går först.Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
Som studiehandledare i Mölndals stad studiehandleder du på grundskole- och/eller på gymnasienivå.
I uppdraget kan också ingå att göra kartläggningar av nyanlända elevers kunskaper samt ge barn inom förskolan inskolningsstöd.
Alla lärare/studiehandledare ingår i en utvecklingsgrupp och i lärgrupper för att säkerställa kvalité och utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som
• är lämplig för tjänsten och har en för tjänsten relevant utbildning
• har mycket goda kunskaper om aktuella styrdokument, såsom läroplan och kursplaner
• har erfarenhet av studiehandledning
• har god digital kompetens
• har mycket goda kunskaper i svenska och i ukrainska/ryska både i tal och skrift
• goda kunskaper i fler språk är meriterande
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och körkort är en fördel. Erfarenhet av undervisning i svensk grundskola är meriterande. Skulle en timanställning passa dig bättre är vi även öppna för det.
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Detta berör alla anställda som arbetar eller befinner sig i lokaler med elever under 18 år. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302582". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals kommun
(org.nr 212000-1363) Arbetsplats
Mölndals stad, Skolförvaltningen Kontakt
chef Språkcentrum Mölndal
Tanja Bozíc 031-315 20 47 Jobbnummer
9709460