Studiehandledare Tigrinja
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2026-06-15
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Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
Älmhults kommun söker nu en studiehandledare i tigrinja. Arbetet som studiehandledare innebär att du är ute på kommunens olika skolor och stödjer eleverna i att överföra kunskaper från modersmål/skolspråk till svenska. Målet med studiehandledningen är att eleven ska få möjlighet att utveckla verktyg för sitt eget lärande och den fortsatta inlärningen och studiehandledningen behöver därför utföras växelvis på svenska och modersmålet.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har en pedagogisk utbildning och erfarenhet av studiehandledning och/eller modersmålsundervisning. En fördel är om du är insatt i det svenska skolsystemet, svenska skolspråket samt läroplan och andra styrdokument som gäller för verksamheten. För att kunna fungera som studiehandledare måste din svenska vara väl utvecklad. Egenskaper som samarbetsvilja och flexibilitet är viktiga i detta uppdrag eftersom ditt arbete sker i nära samarbete med olika professioner inom skolan.
Vidare vill vi även att du har:
• tigrinja som modersmål, då det är språket du ska studiehandleda i
• ett stort engagemang för elever och ditt arbete
• god kunskap om det pedagogiska uppdraget
• mycket goda kunskaper i både svenska och tigrinja, i såväl tal som läsning och skrift
Erfarenhet från undervisning är meriterande.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Före anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret. Gör gärna en ansökan om utdrag redan om du skulle bli kallad på intervju. Intervjuer för tjänsten planerat att hållas under v.27.
Älmhults kommun tillämpar kompetensbaserad rekrytering och tar inte emot personliga brev. Urvalet görs istället utifrån CV, urvalsfrågor och intervjuer kopplade till tjänstens krav.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba på Älmhults kommun: https://www.almhult.se/jobba-hos-oss
Innan anställning måste du kunna visa att du har rätt att arbeta, i enlighet med utlänningsförordningen. Det innebär att du behöver styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom att uppvisa pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med en identitetshandling. Om du inte kan göra det måste du istället visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller på annat sätt bevisa att du är undantagen från kravet på arbetstillstånd.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331295/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Älmhults Kommun
(org.nr 212000-0647)
Box500 (visa karta
)
343 23 ÄLMHULT Arbetsplats
Älmhults kommun, Grundskolan Kontakt
Fackliga företrädare nås via kommunens Servicecenter 0476-55 000 Jobbnummer
9962790