Studiehandledare i urdu på Grundskoleförvaltningen
2025-10-14
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
CFL, centrum för flerspråkigt lärande, är en gemensam skolorganisation i Borås Stad. CFL ansvarar för mottagning och kartläggning av nyanlända elever, bedriver modersmålsundervisning och studiehandledning. CFL arbetar utifrån Borås Stads uppdrag "lust att lära - möjlighet att lyckas".
Dina arbetsuppgifter
Arbetet som studiehandledare innebär arbetsuppgifter inom grundskolans och gymnasieskolans verksamhetsområde. Du kommer att arbeta med studiestöd, planering och genomförande av pedagogiskt arbete i samverkan med lärare och elever. Arbetet kan vara förlagt till flera olika skolor i Borås Stad vilket kan innebära resor. I tjänsten kan även ingå kartläggning på modersmålet i olika ämnen.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har en pedagogisk högskoleutbildning eller annan högskole- eller universitetsutbildning som arbetsgivaren bedömer vara relevant för uppdraget. För att vara aktuell för tjänsten behöver du även ha läst svenska på gymnasienivå med godkända betyg. Vi ser att du har relevanta ämnes- och språkkunskaper samt goda kunskaper både i svenska och i modersmålet.
Vi ser gärna att du är flexibel, har lätt att samarbeta och ser möjligheterna i det pedagogiska arbetet.
