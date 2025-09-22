Studiehandledare i thailändska till Hästveda skola
2025-09-22
Detta erbjuder vi dig!
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av studiehandledning i thailändska.
Tillsammans med undervisande lärare har du en viktig roll i elevernas utveckling mot utbildningens mål. Som studiehandledare utgår du i ditt uppdrag ifrån elevens tidigare skolbakgrund, vilka förkunskaper eleverna har i de ämnen som ingår i elevens studieplan och i det svenska språket.
Vem är du?
Vi söker dig som behärskar thailändska väl och har mycket goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift. Du ska ha god kunskaper inom de ämnen som ingår i grundskolans senare år. Har du tidigare erfarenhet av arbete som studiehandledare eller pedagogiskt arbete är det meriterande. Vi ser gärna att du har goda IT-kunskaper och att du kan behärska vanligt, inom skolan, förekommande program t ex Google Classroom.
Som person är du tydlig och strukturerad och förmågan att engagera eleven/eleverna i skolarbetet. Vi förväntar oss att du har god samarbetsförmåga gentemot elever, vårdnadshavare och medarbetare samt att du är engagerad i att vägleda eleverna till goda resultat.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Du ska dela värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Tjänsten är visstidsanställning under läsåret 25/26.
Utdrag ur polisens belastningsregister ska uppvisas före anställning.
Urvalet sker löpande så skicka in din ansökan redan i dag!
Om du har skyddad identitet så kontakta Simon Priebe, HR-administratör. Om företaget
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad skola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och medarbetare lyckas och får bli sitt bästa. Förvaltningens uppdrag är att samordna, planera och stödja de olika verksamheterna samt arbeta för samordning mellan skola och arbetsliv.
Hästveda skola har cirka 350 elever, från förskoleklass till och med årskurs 9. I skolområdet ingår även Ballingslöv skola och Farstorp skola. Vår organisation är uppbyggd av operativa enheter där vi arbetar med kollegialt lärande och skolutveckling.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
