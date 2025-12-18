Studiehandledare i rumänska till Modersmålsenheten
2025-12-18
Publiceringsdatum2025-12-18
Modersmålsenheten är en stadsövergripande verksamhet inom Barn- och Elevstöd.
Här arbetar modersmålslärare och studiehandledare tillsammans för att stödja elevernas språkliga och kunskapsmässiga utveckling. Vi undervisar varje vecka nära 2 000 elever i cirka 30 olika språk. Nu söker vi studiehandledare i rumänska.Dina arbetsuppgifter
Arbetet består av att ge elever studiehandledning i deras modersmål ute på skolorna i Trollhättans Stad. Tjänsten är ambulerande. Körkort en fördel men inget krav.Kvalifikationer
Det är viktigt att du behärskar det aktuella språket och kan använda ämnesspecifika begrepp inom olika skolämnen. Du ska ha goda kunskaper i svenska språket och kännedom om det svenska skolsystemet. Du ska kunna växla mellan språken när du handleder eleven och stödja elevens språk- och kunskapsutveckling. Du ska kunna samarbeta med lärare i skolor och tillämpa olika pedagogiska arbetsmetoder för att eleven ska nå kunskapskrav i de ämnen där ett stödbehov konstaterats. Du som söker ska ha goda datorkunskaper inom Office och det är en fördel om du har erfarenhet av plattformen Studybee.
Anställningsinformation
Särskild visstidsanställning 260107-260611.
Utdrag ur Belastningsregistret är obligatoriskt vid arbete med barn.
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
Arbetsgivare Trollhättans kommun
Arbetsplats
Trollhättans Stad Kontakt
Visar Gerbeshi, Enhetschef 0520-496164
