Studiehandledare i oromo
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2026-07-02
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I skolans uppdrag ingår det att organisera modersmålsundervisning och studiehandledning för elever med annat modersmål samtidigt som de lär sig det svenska språket.Publiceringsdatum2026-07-02Arbetsuppgifter
Rollen som studiehandledare innebär att studiehandleda elever vars modersmål är oromo. Det kan organiseras på olika sätt såsom studiehandledning före lektion, under lektion eller efter lektion. Tillsammans med lärare kommer ni fram till vad som är bäst för varje enskild elev.Kvalifikationer
Vi söker dig som har förmåga att leda och motivera elever i sitt lärande. Du har ett stort intresse för att arbeta med barn och unga. Goda kunskaper i oromo och det svenska språket är ett krav för tjänsten.
Pedagogisk utbildning och tidigare erfarenhet av studiehandledning är meriterande. Grundläggande digital vana ser vi också som meriterande.
För att passa i rollen tror vi dessutom att du är/har:
Självgående: Du tar ansvar för din uppgift och strukturerar själv ditt angreppssätt och driver arbetet vidare.
Samarbetsförmåga: Du arbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Strukturerad: Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt, samt sätter upp och håller tidsramar.
Flexibel: Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du kan snabbt ändra sitt synsätt och förhållningssätt, och du ser möjligheterna i förändringar.
Ledarskap: Du leder och motiverar elever i sitt lärande, samt skapar engagemang och delaktighet.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och mognad.
ANSTÄLLNING
Särskild visstidsanställning under höstterminen 2026. Sysselsättningsgrad 1,5h/vecka.
LÖN OCH FÖRMÅNER
I Tranås kommun tillämpar vi individuell lönesättning.
Tranås kommun arbetar ständigt för att öka våra medarbetares välbefinnande. Läs mer om våra förmåner https://tranas.se/arbete-och-naringsliv/arbeta-i-tranas-kommun/formaner/
ANSÖKAN
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Tranås kommun använder vi rekryteringsverktyget Talent Recruiter. Vi ber dig därför skicka in din ansökan via Talent Recruiter genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Fackliga representanter nås via kommunens växel – 0140-68100.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tranås Kommun
(org.nr 212000-0597), https://www.tranas.se/
573 82 TRANÅS Arbetsplats
Tranås Kommun Kontakt
Biträdande rektor
Håkan Vernholt hakan.vernholt@tranas.se Jobbnummer
9990152