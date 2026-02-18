Studiehandledare i italienska 2 h/vecka
2026-02-18
Har du mod att gå före och skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer? Är du en kompetent studiehandledare i italienska? Då kan du vara den vi söker.
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten:
På Enheten för integration och språk arbetar vi med modersmålsundervisning och studiehandledning för kommunens alla skolor samt mottagning av nyanlända elever i kommunens grundskolor.
Studiehandledning riktar sig till nyanlända elever som inte klarar av att följa undervisningen på svenska och som riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen. Som studiehandledare stödjer du eleverna i deras språk- och kunskapsutveckling med hjälp av modersmålet samt verkar som en kulturell och språklig brygga. Du har ett nära samarbete med undervisande lärare. I uppdraget som studiehandledare ingår de huvudsakliga arbetsuppgifterna att stödja elevens kunskapsutveckling genom att studiehandleda växelvis på modersmålet och svenska för att t.ex. befästa nya ord och begrepp samt handleda eleverna i strategier för lärande, t.ex. studieteknik. Studiehandledning kan ske med enskilda elever eller flera elever i grupp från årskurs 1 till gymnasiet. I dagsläget finns behov för en elev i grundskolan.Kvalifikationer
• Italienska som modersmål.
• Godkända betyg i antingen SFI D, Grundläggande svenska delkurs 4, eller svenska som andraspråk steg 1 eller motsvarande.
• Goda kunskaper om det svenska skolväsendet.
• Goda IT-kunskaper
• Meriterande om du har akademisk utbildning och/eller utbildning med pedagogisk inriktning.Dina personliga egenskaper
• Du arbetar mot resultat, visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.
• Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.
• Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ.
• Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar.
• Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande.
Information:
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ha så goda förutsättningar som möjligt i din medarbetarroll har Vallentuna kommun en medarbetarakademi där du kommer att få utbildning och verktyg.
Anställningen är en timanställning med omgående start under vårterminen 2026. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Johanna Wikstedt, Enhetschef för modersmål, studiehandledning, mottagning. Mail: johanna.wikstedt@vallentuna.se
Mer information och fackliga representanter hittar du på https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/arbeta-hos-oss/lokala-fackliga-foretradare/
