Studiehandledare i Holländska, Stenhamreskolan, deltid
Ljusdals kommun, Sektor Lärande , Grundskola, Stenhamreskolan 7-9
2025-09-23
Publiceringsdatum2025-09-23
Vi söker en engagerad studiehandledare i holländska till en deltidstjänst under höstterminen 2025.
Som studiehandledare arbetar du med elever på olika skolor inom kommunen, med syftet att ge dem förutsättningar att nå målen i skolans ämnen genom stöd på modersmålet.om vill vara med och stödja flerspråkiga elevers kunskapsutveckling.
Du är anställd vid Modersmålsenheten, men ditt arbete sker i nära samarbete med undervisande lärare ute på skolorna.Dina arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår att:
Ge studiehandledning på holländska till elever i grundskolan.
Stödja elever i att förstå och bearbeta ämnesinnehåll på sitt modersmål.
Samarbeta med ämneslärare för att planera handledningen utifrån undervisningen.
Anpassa handledningen utifrån elevernas språkliga nivå och individuella behov.
Bidra till en trygg och språkutvecklande lärmiljö.Kvalifikationer
Du har som minst gymnasieexamen med mycket goda kunskaper i holländska och behärskar svenska väl i både tal och skrift. Ditt pedagogiska förhållningssätt kombineras med engagemang för att arbeta med barn och unga. Flexibilitet, ansvarstagande och god samarbetsförmåga är självklara delar för dig i det dagliga arbetet. Kreativitet och förmågan att anpassa innehåll bidrar till att göra undervisningen mer tillgänglig för eleverna - både språkligt och ämnesmässigt. Du har grundläggande IT-kunskaper, liksom vana att arbeta i digitala verktyg som Teams, Google Workspace eller liknande plattformar som används i skolmiljö.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att arbeta i skola eller med barn/unga.
Lärarutbildning eller annan pedagogisk utbildning.
Kunskap om det svenska skolsystemet och skolans styrdokument.Övrig information
Tjänsten är på deltid med 6-15 timmar i veckan. Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan!
I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet? Ersättning
