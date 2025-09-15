Studiehandledare i finska, engelska, arabiska
2025-09-15
, Kalix
, Övertorneå
, Överkalix
, Luleå
ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en studiehandledare i finska, engelska och arabiska. Tillsammans med undervisande lärare har du en viktig roll i elevernas utveckling mot utbildningens mål. Som studiehandledare utgår du från elevens skolbakgrund samt vilka förkunskaper eleven har både på sitt modersmål och i det svenska språket.
Tjänsten är en visstidsanställning under läsåret 2025/2026. Sysselsättningsgrad 50%
KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som behärskar finska, engelska och arabiska väl och har mycket goda kunskaper i det svenska språket både i tal och skrift. Du ska ha goda kunskaper inom de ämnen som eleven undervisas i. Har du tidigare erfarenhet av studiehandledning eller pedagogiskt arbete är det en merit.
Vi ser gärna att du har goda IT-kunskaper och att du kan behärska vanligt förekommande program i skolverksamheten.
Som person är du tydlig och strukturerad. Du har förmåga att engagera eleverna i skolarbetet. Vi förväntar oss att du har god samarbetsförmåga med elever, vårdnadshavare och medarbetare. Du är engagerad i att leda eleverna till goda resultat.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Detta är ett deltidsjobb.
Haparanda Montessorifören
Idrottsgatan 16b (visa karta
)
953 34 HAPARANDA
Montessori Droppen
rektor
Susanna Kunnari susanna.siira@montessoridroppen.se
9509879