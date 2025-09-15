Studiehandledare i finska, engelska, arabiska

Haparanda Montessorifören / Pedagogjobb / Haparanda
2025-09-15


Visa alla pedagogjobb i Haparanda, Kalix, Övertorneå, Överkalix, Luleå eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Haparanda Montessorifören i Haparanda

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en studiehandledare i finska, engelska och arabiska. Tillsammans med undervisande lärare har du en viktig roll i elevernas utveckling mot utbildningens mål. Som studiehandledare utgår du från elevens skolbakgrund samt vilka förkunskaper eleven har både på sitt modersmål och i det svenska språket.
Tjänsten är en visstidsanställning under läsåret 2025/2026. Sysselsättningsgrad 50%
KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som behärskar finska, engelska och arabiska väl och har mycket goda kunskaper i det svenska språket både i tal och skrift. Du ska ha goda kunskaper inom de ämnen som eleven undervisas i. Har du tidigare erfarenhet av studiehandledning eller pedagogiskt arbete är det en merit.
Vi ser gärna att du har goda IT-kunskaper och att du kan behärska vanligt förekommande program i skolverksamheten.
Som person är du tydlig och strukturerad. Du har förmåga att engagera eleverna i skolarbetet. Vi förväntar oss att du har god samarbetsförmåga med elever, vårdnadshavare och medarbetare. Du är engagerad i att leda eleverna till goda resultat.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: susanna.siira@montessoridroppen.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Haparanda Montessorifören
Idrottsgatan 16b (visa karta)
953 34  HAPARANDA

Arbetsplats
Montessori Droppen

Kontakt
rektor
Susanna Kunnari
susanna.siira@montessoridroppen.se
+4670-615 10 88

Jobbnummer
9509879

Prenumerera på jobb från Haparanda Montessorifören

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Haparanda Montessorifören: