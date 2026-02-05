Studiehandledare i ewe på Grundskoleförvaltningen
Borås kommun / Grundskollärarjobb / Borås
2026-02-05
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
CFL, centrum för flerspråkigt lärande, är en gemensam skolorganisation i Borås Stad. CFL ansvarar för mottagning och kartläggning av nyanlända elever, bedriver modersmålsundervisning och studiehandledning. CFL arbetar utifrån Borås Stads uppdrag "lust att lära - möjlighet att lyckas".
Studiehandledare i ewe på Grundskoleförvaltningen

Dina arbetsuppgifter
Arbetet som studiehandledare innebär arbetsuppgifter inom grundskolans och gymnasieskolans verksamhetsområde. Du kommer att arbeta med studiestöd, planering och genomförande av pedagogiskt arbete i samverkan med lärare och elever. Arbetet kan vara förlagt till flera olika skolor i Borås Stad vilket kan innebära resor. I tjänsten kan även kartläggning på modersmålet i olika ämnen ingå.
Övrig information
Kvalifikationer
Vi söker dig som har en pedagogisk högskoleutbildning samt relevanta ämnes- och språkkunskaper. Du behöver ha goda kunskaper både i svenska och modersmålet.
Vi ser gärna att du är flexibel, har lätt att samarbeta och ser möjligheterna i det pedagogiska arbetet.
Körkort och tillgång till bil kan ses som en merit då arbetet kan vara förlagt till flera skolor i hela Borås Stad.
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
