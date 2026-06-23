Studiehandledare i arabiska, Vimarskolan F-6 (Kopia)
Vimmerby kommun, Barn- och Utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Vimmerby Visa alla grundskollärarjobb i Vimmerby
2026-06-23
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Vimmerby är den lilla kommunen i Småland som har mycket att erbjuda; förutom det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren kännetecknas kommunen också av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.
Genom våra värdeord; Ansvar, mod och fantasi arbetar vi för att ge bästa tänkbara service och omsorg till Vimmerby kommuns ca 15 800 invånare, företag och för alla som besöker kommunen. Dessa värdeord genomsyrar kommunens förhållnings- samt arbetssätt och är något alla bär med sig i det dagliga arbetet.
Barn- och utbildningsförvaltningen i Vimmerby kommun ansvarar för alla pedagogiska verksamheter, från förskola till högskola, och ansvarar även för svenska för invandrare (sfi) och samhällsorientering för nyanlända. Vårt gemensamma mål är att Vimmerby kommuns barn och ungdomar ska få de bästa förutsättningarna att möta framtiden och utvecklas till kreativa, nyfikna och trygga individer.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Uppdraget som studiehandledare på modersmål innebär att stötta eleverna i deras utveckling och lärande i nära samarbete med övrig personal på skolan. Som studiehandledare utgår du från elevens skolbakgrund samt vilka förkunskaper eleven har, både på sitt modersmål och i det svenska språket
I tjänsten ingår viss undervisning i modersmål. Du undervisar i ditt förstaspråk i grundskolans ämne "Modersmål" enligt den nationella kursplanen. Du förbereder, genomför och utvärderar undervisningen och dokumenterar elevernas kunskapsutveckling. Från årskurs 6 betygsätter du eleven enligt ämnets kunskapskrav. Som lärare ska du aktivt arbeta med värdegrundsarbetet enligt den nationella Läroplanen.Kvalifikationer
Vi ser att du:
• Har dokumenterade goda kunskaper i svenska i tal och skrift, motsvarande gymnasienivå, och har dokumenterat goda kunskaper i modersmålet.
• Behärskar arabiska och svenska i skolans olika ämnen och undervisningssituationer.
• Har erfarenhet av att arbeta med digitala lärverktyg är en nödvändighet för att lyckas med uppdraget.
Meriterande är:
• Behörighet modersmålslärare i arabiska.
• Svensk lärarlegitimation men även annan pedagogisk (eller i övrigt relevant) utbildning samt erfarenhet av arbete med barn/ungdomar.
Vidare har du god samarbetsförmåga och lätt för att skapa goda relationer med elever, föräldrar och kollegor. Du strukturerar och organiserar arbetet med utgångspunkt i styrdokumenten samt analyserar och dokumenterar elevernas förmågor och kunskaper.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-08-10 , upphör: 2027-06-01 .
Vimmerby kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa en rättvis och inkluderande process där varje kandidats kompetens står i fokus. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och lägger stor vikt vid personlig lämplighet utifrån de kompetenser som beskrivs i annonsen.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen medarbetare med företrädesrätt gör anspråk på den.
För att upprätthålla kvalitet och säkerhet i våra rekryteringar kan vissa kontroller bli aktuella inför anställning. Vilka kontroller som gäller för just denna tjänst informerar vi om i samband med intervjun.
Inför anställning behöver du som kandidat kunna visa giltig ID-handling och personbevis.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333300". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vimmerby Kommun
(org.nr 212000-0787)
Stadshuset (visa karta
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598 81 VIMMERBY Arbetsplats
Vimmerby kommun, Barn- och Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor Vimarskolan F-6, samt anpassad grundskola
Eva Grudemo eva.grudemo@utb.vimmerby.se Jobbnummer
9974140