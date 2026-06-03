Studiecoach på Fristadskolan 7-9
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2026-06-03
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Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Om verksamheten
Fristadskolan är en högstadieskola, årskurs 7 till 9, som ligger i centrala Fristad, 13 kilometer norr om Borås. Skolan har drygt 400 elever. Våra elever kommer dels från Fristad centralort, och dels från mindre orter runt Fristad. Personalen är organiserade i fyra arbetslag som samverkar i strävan att varje elev skall ges bästa möjlighet att lyckas. Skolan utvecklas ständigt och präglas av ett trevligt klimat där lärare samarbetar och där det sker erfarenhetsutbyten inom och mellan ämnen. Trygghet och trivsel är en självklarhet för både elev som personal.Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Som studiecoach kommer du att stödja och avlasta lärare i arbetet för att öka elevers studiemotivation. Du kommer att arbeta med elever som behöver hjälp med att finna motivation för närvaro och skolarbete, ha struktur i sin vardag eller fungera i det sociala samspelet. I arbetet medverkar du till att ge elever en bra start på skoldagen, samtala kring deras skolsituation och annat som kan påverka måendet. Du kommer även hjälpa till med visst skolarbete som har planerats av läraren.
I arbetet ingår även att ta ansvar för Cafeteriaverksamheten tillsammans med annan studiecoach. Skolfritid har inte längre kvar verksamheten och här finns möjlighet att vara med och bygga upp en verksamhet där det finns bra kontaktytor med eleverna.
I uppdraget ingår att arbeta tillsammans med skolans ledning, elevhälsoteam, arbetslag, skolans andra studiecoach, elever och vårdnadshavare. Även samverkan med andra aktörer och myndigheter kan bli aktuellt. Exempel på arbetsuppgifter för en studiecoach kan vara:
motiverande och vägledande samtal med elever
delta i undervisning och schemabrytande aktiviteter
samordning av insatser kring elever på individ- och/eller gruppnivå
andra insatser som avlastar arbetslag
dialog med vårdnadshavare
göra utredningar (frånvaro, klassbyten)
I rollen som studiecoach får du tillsammans med övriga i teamet kontinuerlig handledning av skolpsykolog. Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleexamen inom området pedagogik, psykologi, socialpedagogik eller socialt arbete eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Lärarutbildning och/eller erfarenhet av arbete med ungdomar är meriterande.
För att fungera väl som studiecoach behöver du vara uthållig, ha god kommunikativ förmåga samt ha god förmåga att se helheten kring elevens situation. Så ansöker du
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Övrig information
Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "24:2026:195". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås Kommun
(org.nr 212000-1561), https://www.boras.se/ledigajobb
Borås Stad (visa karta
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501 80 BORÅS Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Anna Wikman anna.wikman@boras.se 033-358646 Jobbnummer
9945247