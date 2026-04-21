Studiecoach
2026-04-21
Örkelljunga är en del av "Familjen Helsingborg" där 11 kommuner i det expansiva Skåne Nordväst tillsammans arbetar för att gynna den gemensamma regionen. Örkelljunga är en kommun med stabil ekonomi och har idag drygt 10 000 invånare. Örkelljunga kännetecknas av en närhet där ett starkt samarbete och korta beslutsvägar utgör styrkan i kommunen. Här har du som medarbetare större möjlighet att påverka din personliga utveckling likväl som verksamhetens utveckling i stort. I Örkelljunga kommun arbetar vi med ett professionellt bemötande präglat av våra tre värdeord; kunskap, omtanke och handling. Som en del av Örkelljunga kommun har du möjlighet att arbeta gränsöverskridande och göra stor skillnad.
Örkelljunga kommun söker en studiecoach till ett samverkansprojekt som kommer att finansieras av Samordningsförbundet Nord Nord Västra (NNV) Skåne https://www.finsamnnvskane.se
Projektet genomförs i samverkan mellan 6 kommuner i Skåne nordväst, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne. Syftet är att stärka individers möjligheter att påbörja eller återuppta studier som ett steg mot arbete och egen försörjning. Samtliga kommuner som är medlemmar i samordningsförbundet NNV Skåne kommer under våren att rekrytera studiecoach till respektive kommun.
Arbetet kommer att utgå från metoderna Supported Education och Case management. Projektet leds av en processsamordnare och sker i nära samverkan mellan berörda kommuner, myndigheter och verksamheter.
Tjänsten är placerad i Örkelljunga och innebär ett nära samarbete med både de interna och de externa aktörerna.
Arbetsuppgifter
Som studiecoach arbetar du med att stödja individer som behöver extra stöd för att komma vidare till studier. Målgruppen kan vara personer som står långt från arbetsmarknaden och som av olika skäl inte har fullföljt tidigare studier.
I uppdraget ingår bland annat att:
* kartlägga individens förutsättningar för studier
* motivera och stödja deltagare inför studiestart eller fortsatta studier
* tillsammans med deltagaren ta fram en plan mot studier
* Arbete kommer även ske i deltagarens bostad med syfte att motivera till fortsatta studier
* arbeta utifrån metoderna Supported Education och Case management
* samverka med exempelvis vuxenutbildning, arbetsmarknadsenhet, socialtjänst och andra myndigheter
* följa upp deltagarnas utveckling
* dokumentera insatser och resultat
* bidra till projektets utveckling och uppföljning i nära samverkan med projektets processamordnare och övriga studiecoacher inom projektetKvalifikationer
Vi söker dig som har:
* eftergymnasial utbildning inom exempelvis beteendevetenskap, socialt arbete, pedagogik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* erfarenhet av arbete med personer som behöver stöd i sin väg mot arbete eller studier
* god förmåga att samverka med olika aktörer
* god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom:
* arbetsmarknadsinsatser
* studiestödjande verksamhet
* myndighetssamverkan
* arbete utifrån Supported Education, IPS eller Case managementDina personliga egenskaper
Du har ett professionellt bemötande och god förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Du arbetar strukturerat och har förmåga att motivera och stödja människor i förändringsprocesser. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Sökanden som har skyddade personuppgifter uppmanas att kontakta arbetsgivaren för information om hur arbetsgivaren tar emot ansökan. Beslut om skyddade personuppgifter kan komma att begäras. I samband med erbjudande av tjänst behöver du som sökande lämna in utdrag från belastningsregistret innan anställning kan ske.
Vi krigsplacerar årligen vår personal. Vi har redan valt annonseringskanal och undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C316636". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örkelljunga kommun
(org.nr 212000-0878)
Biblioteksgatan 10
)
286 80 ÖRKELLJUNGA Arbetsplats
Örkelljunga kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Tommy Sundblad tommy.sundblad@orkelljunga.se 0435-55153 Jobbnummer
9865716