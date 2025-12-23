Studieadministratör vid Militärhögskolan Karlberg/Kadettbataljonen
Studieadministratör vid MHS Karlberg/Kadettbataljonen
Militärhögskolan Karlberg söker en Studieadministratör med placering vid Kadettbataljonen.
På MHS K genomförs grundläggande officersutbildning av kadetter inom ramen för det treåriga
Officersprogrammet lett av Försvarshögskolan. Officersprogrammet leder till en yrkesexamen om 180
högskolepoäng samt fänriksgrad vid anställning i FM.
Kadettbataljonen stödjer Försvarshögskolan i genomförandet av Officersprogrammet främst avseende
övningsplanering, säkerhet och logistik under övningar.
Parallellt med detta genomför Kadettbataljonen militär professionsutbildning under s k
Försvarsmaktstid, som omfattar chefs- och individutveckling, militär färdighet samt fysisk träning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som studieadministratör vid kadettbataljonens stab utgör du ett administrativt stöd avseende
kadettadministration för de studerande vid Officersprogrammet.
• Hantering av kadettregister
• Hantering och uppföljning av kadetternas studieuppehåll/studieupptag,
förändringar av utbildningsinriktning och förband samt övriga kadetthändelser.
• Kursrapportering avseende Försvarsmaktens kurser i system PRIO.
• Samordna kollegium samt protokollföring.
• Stöd i processen avseende inryck och examen.
• Befattningen innebär även en kontinuerlig kontakt med Försvarshögskolan
Kvalifikationer
• Lägst gymnasiekompetens samt erfarenhet av administrativt arbete
• Mycket goda kunskaper i Microsoft Office
• Goda kunskaper i svenska
• Svenskt medborgarskap
Meriterande
• Erfarenhet av studieadministration.
• Erfarenhet av Försvarsmaktens administrativa stödsystem SAP/PRIO samt Vidar.
• Erfarenhet av stabsarbete inom Försvarsmakten.
• B-körkort.Dina personliga egenskaper
Du bör vara ansvarstagande, serviceinriktad och har egen initiativförmåga. Du har hög social
kompetens, lätt för att samarbeta. Du ska trivas med att arbeta självständigt samt med återkommande
rutinuppgifter. Du har god förmåga att utrycka dig i tal och skrift. Du är stresstålig och gillar att jobba i
en miljö som ständigt utvecklas. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.Övrig information
Anställningsform: Tills vidare
Sysselsättningsgrad: Heltid
Tillträdesdatum: enligt överenskommelse.
Placeringsort: Solna
Individuell lönesättning tillämpas.Så ansöker du
Ansökan ska skrivas på svenska och innehålla följande:
• CV
• Personligt brev
Beredd komplettera med (vidimerat):
Kopia på relevanta civila betyg
Kopia på relevanta tjänstgöringsomdömen eller motsvarande
Ofullständig ansökan behandlas ej.
Sista datum för ansökan är 2026-02-01
Upplysningar om befattningen lämnas av C Pers-/ Adm avdelningen, Lena Rinalder,
Telefonnummer växeln: 010-8251000,
Mail: lena.rinalder@mil.se
Fackliga företrädare:
OFR/S: Stefan Ragnebrink
SACO: Carla Vila Verde Vidén
OFR/O: Patrik Nääs
SEKO: Monika Danielsson
Samtliga nås via växeln: 010-8251000
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Vid Militärhögskolan Karlberg genomförs den grundläggande treåriga officersutbildningen tillsammans med Försvarshögskolan. Vid skolan finns dessutom Managementenheten, Veterancentrum, Försvarsmaktens enhet för Idrott och Fysisk prestationsförmåga, Lokalplaneringsenhet Mitt och Skolenheten.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
