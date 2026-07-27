Studieadministratör till Vuxenutbildningscentrum Järva
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2026-07-27
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Stockholm blomstrar som landets främsta tillväxtregion. Vi arbetar för en arbetsmarknad där alla kan hitta sin plats – där arbetsgivare hittar rätt kompetens och där människor får en möjlighet att komma in eller återvända till arbetslivet. Vi stödjer stockholmarnas resa mot arbete eller studier genom arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildningen.
Välkommen till oss
Vuxenutbildningen i Stockholm erbjuder ett brett utbud av utbildningar inom kommunal vuxenutbildning. Vi har drygt 40 000 studerande som läser hos oss årligen. Vuxenutbildningen är fördelad i fyra verksamhetsområden, denna enhet tillhör verksamhetsområde Antagning och stöd. Verksamhetsområdet består av Antagningsenheten, Stöd och testenheten, Vägledningsenheten, Elevteam och Centrum för samhällsorientering, Verksamhetsstöd, Enheten för språkstödjande insatser samt Vuxenutbildningscentrum Järva.
Vi har vår utgångspunkt i stockholmarnas behov och vårt mål är att erbjuda bästa möjliga service för den som vänder sig till oss. Hos oss kan stockholmarna söka svenska för invandrare SFI samt grundläggande och gymnasial Komvux. Invånarna kan även få information om utbildningar och skolor, boka studievägledning samt testa sina kunskaper i svenska, engelska och matematik. Vi har ett nära samarbete mellan våra enheter då vi är beroende av varandra i våra respektive uppdrag.
Vi erbjuder
Vuxenutbildningscentrum Järva startade som enhet den 1 januari 2025. Sedan starten har vi arbetat med utveckling av enheten och förändring, där kompetens och samarbete är grunden för vårt arbete. Vi är ett litet team med blandade professioner: studie- och yrkesvägledare, studieadministratörer, testpedagoger, samordnare och enhetschef. Du får möjlighet att vara med och fortsätta att utveckla vår verksamhet utifrån din profession som studieadministratör. Rollen erbjuder en varierad vardag där uppsökande arbete, samverkan med lokala aktörer och utveckling av verksamheten är naturliga delar av uppdraget.
Vår arbetsplats ligger i Kista galleria, tre minuter från tunnelbanan. Vi arbetar kontorstid och företrädesvis på plats på kontoret, men i framtiden kan vissa kvällar ingå utifrån vårt uppdrag att också arbeta med lokalsamverkan och uppsökande arbete för att få fler till studier. En del av arbetstiden är schemalagd, vi ser att du är positiv till detta samt flexibel när det gäller att täcka upp för kollegor vid behov. Vi bemannar även olika platser i stadsdelarna, som medborgarkontor och bibliotek, vilket innebär att du kommer arbeta på dessa platser enligt schema.
Läs mer om Stockholm stads förmåner här.
Din roll
Som studieadministratör ger du information om studier, studievägar och skolor inom Komvux i olika sammanhang. Du tar emot besökare på vår kundyta på Vuxenutbildningscentrum Järva och när vi är närvarande på medborgarkontor eller bibliotek. Du hjälper till med ansökningar till Komvux vid behov och ger i övrigt mycket god service till våra kunder.
Genom ditt uppsökande arbete och dina kontakter med invånare och lokala aktörer bidrar du till att fler får kännedom om vuxenutbildningens möjligheter och kan ta steget vidare mot studier. Du arbetar uppsökande för att inspirera och motivera till studier. Du medverkar i utåtriktade aktiviteter och event och bidrar till att vuxenutbildningen är synlig och att information om studier inom Komvux sprids, framför allt i Järva och Västerort. Du deltar i att etablera och upprätthålla samverkansrelationer med lokala aktörer, såväl offentliga som inom det civila samhället.
Du bidrar aktivt med att utveckla verksamheten och våra rutiner och arbetssätt med fokus på kvalitet. För att ständigt förbättra oss undersöker vi kundnöjdheten och använder resultaten för att vidareutveckla vårt arbete.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
gymnasieexamen
aktuell erfarenhet av administrativt arbete i en liknande administrativ roll som arbetsgivaren bedömer som relevant
erfarenhet av arbete i service med kundbemötande
aktuell erfarenhet av att etablera och upprätthålla samverkansrelationer
mycket god datorvana och goda kunskaper i Office-paketet
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska både muntligt och skriftligt.
Det är meriterande om du har:
har erfarenhet av att arbeta med nyanlända personer/personer som har svenska som andraspråk
aktuell erfarenhet av att arbeta med vuxenutbildning
aktuell erfarenhet av att arbeta med uppsökande arbete.
I rollen som studieadministratör har du ett stort eget ansvar och behöver vara självgående och flexibel i ditt arbete, med förmåga att växla mellan olika uppgifter och målgrupper utifrån situation och behov. Du har många kontaktytor, vilket kräver att du är serviceinriktad, har en mycket god samarbetsförmåga och kan arbeta effektivt i team med både kollegor, övriga medarbetare och samarbetspartners. Då en stor del av tjänsten innebär att informera och förtydliga, behöver du kunna anpassa din kommunikation till både mottagare och situation. Vi ser även att du har ett genuint intresse för att delta i enhetens utvecklingsarbete och är villig att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga förmågor, färdigheter och motivation för tjänsten.
Välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2026-07-27Övrig information
I denna rekrytering ingår det tester som en del i bedömningen i samband med urval. Vi kommer samla in utbildningsbevis senare i processen.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
På arbetsmarknadsförvaltningen tillämpar vi individuell och differentierad lönesättning samt andra kollektivavtalsbärande principer enligt kollektivavtalet Huvudöverenskommelse (HÖK). Du kan läsa mer om vilka villkor detta innebär på SKR:s hemsida, skr.se.
På arbetsmarknadsförvaltningen så arbetar vi för att det ska vara lätt att utvecklas genom att byta enhet och arbetsplats. Det innebär att din anställning är i hela förvaltningen och att du kan komma att få nya uppdrag inom andra verksamheter där din kompetens behövs bäst. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Kista Galleria (visa karta
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164 91 KISTA Arbetsplats
Arbetsmarknadsförvaltningen, Vuxenutbildning, Vuxenutbilningscentrum Järva Kontakt
rekryterande chef
Lena Isaksson lena.isaksson@edu.stockholm.se 08-50835453 Jobbnummer
10011959