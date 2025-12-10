Studie-och yrkesvägledare i centralt SYV-team
2025-12-10
Sjöbo utbildningscentrum är ett knippe verksamheter med fokus på yrkesutbildning och stöd till studier eller arbete för ungdomar och vuxna. Vi utbildar, coachar och vägleder till ökad självständighet och faktiskt användbara kunskaper för jobb eller vidare studier under mottot: Trivs du så lyckas du!
SYV-TEAM
Du kommer ingå i ett centralt team med studie- och yrkesvägledare med ett brett spektrum av syv-uppdrag tillsammans. Arbetet består av en balans mellan de fokuserade uppdragen och det gemensamma team-ansvaret.
De fokuserade uppdragen riktas mot olika skolformer (grundskola lägre åldrar, anpassad grundskola, högstadiet, gymnasieantagning in/ut, Malenagymnasiet, Komvux/yrkesvux/lärlingsvux/sfi) samt det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och arbetsmarknadsenheten.
Det gemensamma teamansvaret består av att synkronisera linjen mellan skolformerna, att avlasta varandra, samt att utgöra bollplank och kunskapsdelning.
SYV-teamet består i dagsläget av 6 heltidstjänster för hela kommunen, primärt förlagda till den verksamhet som ingår i det fokuserade uppdraget.
SYV-teamet rapporterar idag till Verksamhetschef Gymnasium och Vuxenutbildning, med arbetsplats även vid vägledningscentrum på Sjöbo Utbildningscentrum.
DITT FOKUSERADE UPPDRAG
I teamet finns i dagsläget sammantaget mycket bred SYV-kompetens och erfarenhet. Samtliga SYV behöver bidra till helheten och vara beredda att justera sitt fokuserade uppdrag utifrån vad som krävs av verksamhet och arbetsgivare.
Baserat på din kompetens kommer ett fokuserat uppdrag formuleras efter rekryteringen.
Det är strategiskt prioriterat med kompetens, engagemang och intresse inom Högstadiet och eller Unga som varken arbetar eller studerar / KAA (det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar i gymnasieålder som inte går eller gått ut gymnasiet) där vi ser ökande behov hos målgrupperna.
SAMVERKAN & UTVECKLING
SYV-teamet ingår i Sjöbo Utbildningscentrum (del av familjeförvaltningen) där också Komvux och Arbetsmarknadsenheten samt Malenagymnasiet ingår. Alla fyra delar av Utbildningscentrum samverkar nära i vardagen.
I varje SYV-uppdrag ingår samverkan med Familjeförvaltningen, Sjöbo, samt arbetsgivare, näringsliv och studie- och yrkesutbildningar i andra kommuner.
Vid evenemang och större projekt är flexibilitet och samarbete en nyckeluppgift.
Samtliga skolformer och SYV-relaterade uppdrag ses över årligen, särskilt nu med flera statliga reformer och parallella avtalsförändringar i Skåne. Utvecklingsperspektivet är otroligt viktigt i vårt SYV-arbete.
Att ingå i ett centralt syv-team innebär att ha dubbla hemvister - både i SYV-teamet och i den verksamhet dit det fokuserade uppdraget är riktat (skolform eller kaa). Att kunna hantera de båda sammanhangen och länka effektivt mellan dem för samverkan och synergi är ett centralt förhållningssätt i tjänsten.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Som SYV kommer du alltså få ett fokuserat uppdrag i samråd med chef och kollegor.
Som SYV behöver du bidra genom:
• Systematiskt och effektivt arbete inom den snäva vägledningen
• Proaktivt och pedagogiskt samarbete med skolledare och lärare om den breda vägledningen i ditt fokuserade uppdrag
• Identifiera och följa ärenden och individer som kan kräva en större insats, med hög tilltro till din egen och individens förmåga
• Planering av ditt eget arbete och synkronisering med kollegor i team och uppdrag
• Statistik och verksamhetsuppföljning på gruppnivå
• Kunskapsutveckling och omvärldsanalys i samspel med team och andra kollegor
• Nätverksbyggande inom och utanför kommunen
• Skön stämning och en tydlig arbetskultur
Dessutom ingår att:
• Samverka inom Utbildningscentrum på kontoret och med andra kollegor
• Se möjligheter och ta initiativ för att lösa de strategiska utmaningar vi identifierat
• Behålla ett öppet sinne och våga utmana din chef, din uppdragskontext och dina team-kollegor konstruktivt för att säkerställa kvalitet och utveckling i det vi görKvalifikationer
• Först och främst söker vi en bra person
• Du har en akademisk utbildning som Studie- och yrkesvägledare och en relevant berättelse om hur du utvecklats och dragit nytta av din utbildning
• Du har arbetat som SYV med en tydlig vägledarfilosofi och har andra erfarenheter som du använder för att lära och utvecklas
• Vi längtar efter dig som både kan planera och tänka nytt eller ta bollar på uppstuds
• Vi hoppas på dig som både vågar stå på dig och kan konsten att lyssna på andra och ändra dig
• Vi tror att du kan konsten att förstå och samspela med olika typer av människor
• Vi vet att du kan planera och driva studie- och yrkesvägledning i kreativt samspel med andra
• Vi tänker att du har självdistans och nära till skratt, men tar stort ansvar för arbetet, din och andras tid, dina kollegor och inte minst elevers självständiga resa vidare
Det är särskilt värdefullt (meriterande) om:
• Du har goda erfarenheter av att arbeta framgångsrikt med studie- och yrkesvägledning, den breda vägledningen och valkompetens på högstadiet
• Du har hög digital mognad och är trygg i alla vanligt förekommande digitala verktyg och molntjänster som Google Workspace/Classroom Microsoft 365/Teams. Du kanske till och med är digitalt kreativ och har arbetat framgångsrikt med helt andra verktyg. Berätta!
• Du har erfarenhet av framgångsrikt arbete med Unga som varken arbetar eller studerar / KAA och vet hur vi kan nå dem, förstå dem och bygga bättre verksamhet och insatser för dem
ÖVRIGT
Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 19 500 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på.
