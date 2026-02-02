Studie-och yrkesvägledare
2026-02-02
Välkommen till Simrishamns kommun! Kommunen där omgivningarna skapar guldkant i vardagen. Här blir du en del av något stort. Med ditt bemötande och engagemang spelar du en huvudroll i att göra vardagen bättre för våra kommunmedborgare. Närheten och litenheten är vår styrka, den skapar en familjär stämning, ger våra uppdrag bredd och dig goda möjligheter att utvecklas. Vi strävar efter att arbeta med tillit i organisationens alla led och ett meningsfullt och hållbart arbetsliv. Här bli du en del av något stort, men aldrig en i mängden.Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Hos oss på Vuxenutbildningen är inte den ena dagen den andra lik. Du arbetar främst med sedvanliga arbetsuppgifter inom området Studie-och yrkesvägledning. Det innefattar vägledningssamtal och administrativa arbetsuppgifter och du kommer att arbeta i ett antal administrativa system och lärplattformar. Majoriteten av våra elever studerar på distans. Till Vägledningscentrum kan alla vuxna invånare i vår kommun vända sig för att få vägledning i frågor om behörighet och vidare studier.Kvalifikationer
Du ska vara utbildad Studie-och yrkesvägledare, gärna med några års erfarenhet. Erfarenhet från Vuxenutbildning ses som meriterande. Stor flexibilitet krävs, vi är en liten enhet som arbetar med en målgrupp som har olika förutsättningar med individuella upplägg som resultat av det. Du behöver vara lösningsfokuserad och kunna hantera en mängd olika ärenden.
Här kan du läsa mer om att arbeta i Simrishamns kommun: https://www.simrishamn.se/om-kommunen/karriar-i-simrishamn
Vi har gjort våra kanalval och tackar vänligt nej till kontakt från annons- och rekryteringsföretag. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Simrishamns kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Charlotte Larkin charlotte.larkin@simrishamn.se 0414819541 Jobbnummer
9716272