Studie- och yrkesvägledare Vuxenutbildningen
2025-10-09
I Timrå finns blandningen av allt du tycker om att fylla livet med; från äventyrliga aktiviteter till storslagen natur. Det bästa av två världar helt enkelt - där pulsen också får möta lugn och ro. Här finns tid att leva - här är tillvaron okrånglig.
Hos oss har du chansen att göra skillnad, skapa mervärde och utvecklas professionellt samtidigt som du är med på en stor utvecklingsresa för hela regionen. Vi erbjuder dig en arbetsplats med korta beslutsvägar där vi lär oss medan vi arbetar och tar nya vägar när vi behöver.
Vi arbetar för att göra det enklare att leva, växa och mötas med visionen - Timrå en stark kommun i en växande region!
Vill du vara en viktig del av Timrås utveckling och framtid? Sök då till oss på Vuxenutbildningen!
Timrå, länet och Sverige står inför stora utmaningar kring kompetensförsörjning och vuxenutbildningens betydelse blir allt viktigare.
Det finns väldigt stora möjligheter att utbilda sig som vuxen, och vi behöver nå ut till ännu fler medborgare med information och vägledning kring detta.
Nu söker vi ytterligare en studie- och yrkesvägledare som utöver sitt arbete med information, undervisning och vägledning har ett genuint och brinnande intresse för kompetensförsörjning, det livslånga lärandets möjligheter samt riktat utvecklingsarbete.Dina arbetsuppgifter
Som studie- och yrkesvägledare är du kommunikativ och har en hög medvetenhet i dina val av samtalsmetodiska verktyg. Du informerar och vägleder befintliga elever men också kommunmedborgare som funderar på att studera eller vill yrkes/ karriärväxla. Viktiga delar av din tjänst består av uppsökande aktiviteter och att aktivt bidra till enhetens utvecklingsarbete genom nära samarbete med skolledningen och övrigt berörda funktioner. Du är väl förtrogen i styrdokument och är uppdaterad gällande omvärldsbevakning som rör samhälle, utbildning och arbetsmarknad. Vi söker dig som är flexibel, prestigelös och har en mycket god samarbetsförmåga.
Kontakta oss så berättar vi mer!Kvalifikationer
Vi söker dig som har en studie- och yrkesvägledarexamen och fäster stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, 100 %
Kontakta oss så berättar vi mer!
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Timrå kommun tillämpar rökfri arbetstid.
