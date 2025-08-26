Studie- och yrkesvägledare Vuxenutbildningen
2025-08-26
Vill du göra skillnad i människors liv genom att vägleda dem mot utbildning och arbete? Vi söker nu en engagerad och lyhörd studie- och yrkesvägledare till Köpings kommuns vuxenutbildning. Du kommer i ett team med flera Studie- och yrkesvägledare att arbeta med vuxna elever som vill utvecklas, studera vidare, byta karriär eller ut i arbetslivet.
Kompetenscenter i Köping är ett lärcenter med utbildning för vuxna och finns inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen. Vuxenutbildningen är idag en stor utbildningsform och Kompetenscenter har över 1000 elever varje år fördelat på alla utbildningsnivåer. SFI, anpassad utbildning, grundläggande och gymnasial nivå, samt YH-utbildningar. I Köping anordnar vi de flesta utbildningar själva och det finns därför gott om kompetens och erfarenhet på arbetsplatsen.Publiceringsdatum2025-08-26Arbetsuppgifter
Som studie- och yrkesvägledare hos oss kommer du att bidra såväl inom den egna verksamheten som i gemensamma projekt och kommunövergripande uppdrag. Bland dina viktigaste uppgifter så ingår bl.a. att bistå elever och andra kommuninvånare med individuella vägledningssamtal, information om utbildningsvägar, yrken och arbetsmarknad. Du samarbetar med lärare, rektorer och externa aktörer både inom kommunen men också i hela västra mälardalen.
Just nu kliver vi in i ett treårigt projekt riktat mot individer mellan 19 och 29 år med målet att hjälpa dessa ut i studier eller jobb. Projektet leds av en projektledare och du kommer arbeta tillsammans med socialtjänst, lärare, speciallärare och arbetsmarknadskonsulenter mot att nå projektmålen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har Studie- och yrkesvägledarexamen, god kännedom om utbildningssystemet och arbetsmarknaden. Du besitter en god samarbetsförmåga och ett lösningsfokuserat arbetssätt samt förmåga att möta människor med olika bakgrund och behov.
Erfarenhet av vägledning inom vuxenutbildning är meriterande.
ÖVRIGT
Vår kommun
Köping ligger i Västra Mälardalen mellan Örebro, Västerås och Eskilstuna. Med våra 26 000 invånare är vi en lagom stor kommun där nära samarbeten blir möjliga. Att arbeta i kommunen är betydelsefullt och gör direkt skillnad i köpingsbornas vardag.
