Studie- och yrkesvägledare vuxenutbildning
2025-08-14
Om tjänsten
Vill du jobba i vårt team av studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen? Är du en lagspelare som gillar att jobba i en lärande organisation som kännetecknas av öppenhet, respekt och professionalitet? Vi behöver dig som drivs av ansvarskänsla och lösningsfokus och som sätter kontakten med eleven i fokus. Inom vuxenutbildningen möter du personer som studerar, eller vill studera, svenska för invandrare (sfi), grundskole- eller gymnasiekurser, anpassad utbildning, yrkesvux eller yrkeshögskoleutbildningar. Du möter också personer som vill karriärväxla och personer som har andra studie- och yrkesvalsfunderingar. Som studie- och yrkesvägledare arbetar du med uppsökande verksamhet och du möter de som står i begrepp att göra olika val och som behöver stöd i processen. Utmaningen är att gemensamt hitta den bästa vägen mot individens mål.
Arbetsuppgifter
Du arbetar bland annat med att informera om utbildningsalternativ och med vägledning av vuxna, både individuellt och i grupp och du samverkar med kontakter inom skolan samt med externa samarbetspartners. Du stöttar personer i att se valmöjligheter, att resonera kring valmöjligheters olika utfall och i att ta ställning i framtidsfrågor gällande studier och yrkesliv. Du arbetar också med kartläggning inför studier och/eller validering och behörighetskontroller inför antagning. Studie- och yrkesvägledning handlar om att stötta individer i att utveckla valkompetens utefter personliga och omgivande förutsättningar. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet och du kommer aktivt att delta i detta utvecklingsarbete.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad studie- och yrkesvägledare, eller har motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Meriterande är om du har erfarenhet av studie- och yrkesvägledning inom vuxenutbildning och yrkeshögskola.
Du ska vara väl insatt i regelverken kring studie- och yrkesvägledning och vuxenutbildning.
Som person är du lugn och trygg i ditt förhållningssätt mot andra och du skapar goda relationer med de du möter. Du behöver kunna uttrycka dig väl i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaper och färdigheter som vi bedömer krävs för att fungera väl inom yrket.
Övrig information
Omfattning: Heltid
Lön: Individuell lönesättning
Startdatum: Enligt överenskommelse
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället:
- Visar giltig ID-handling.
- Vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis.
- Har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd.
- Vid behov uppvisar giltigt körkortstillstånd.
- Vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation.
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning.
Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
- Genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härnösands kommun
(org.nr 212000-2403), http://www.harnosand.se Arbetsplats
Härnösands Kommun Kontakt
Rektor
Ameli Engström ameli.engstrom@harnosand.se 0611-34 85 44 Jobbnummer
