Studie- och yrkesvägledare till Wämöskolan
Karlskrona kommun, Kunskapsförvaltningen / Yrkesvägledarjobb / Karlskrona
2025-12-22
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Uppdraget som studie- och yrkesvägledare innebär arbete med frågor som rör vägledande samtal kring inriktningsval, individuellt val och andra områden som rör elevernas gymnasietid, vägledande samtal om eftergymnasiala studier samt andra vanligt förekommande arbetsuppgifter så som studiesamtal, deltagande vid föräldramöten samt annan information till elever. I uppdraget ingår även att ha en aktiv roll i elevhälsoarbetet på skolan.
Tjänsten innefattar tre enheter, Wämöskolan, International School of Karlskrona samt Aklejaskolan. Du utgår från Wämöskolan och ISK som delar lokaler. Du behöver därför kunna utrycka dig på både svenska och engelska i tal och skrift.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning samt har genomförd studie-och yrkesvägledarutbildning.
Körkort B krävs
Du ska även ha dokumenterad erfarenhet från studie- och yrkesvägledaruppdrag.
Vi söker dig som har förmågan att organisera och strukturera arbetet på ett effektivt sätt. Du är bra på att prioritera uppgifter och samordna resurser för att nå kort- och långsiktiga mål.
ÖVRIGT
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C296759". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona kommun
(org.nr 212000-0829) Arbetsplats
Karlskrona kommun, Kunskapsförvaltningen Kontakt
Rektor
Martin Andersson 0455305177 Jobbnummer
9660809