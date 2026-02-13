Studie- och yrkesvägledare till vuxenutbildning
Botkyrka kommun, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen / Yrkesvägledarjobb / Botkyrka Visa alla yrkesvägledarjobb i Botkyrka
2026-02-13
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Botkyrka kommun, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen i Botkyrka
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens arbetsmarknadsåtgärder, daglig verksamhet, vuxenutbildning och frågor som rör högre utbildning, till exempel yrkeshögskoleutbildningar och andra eftergymnasiala utbildningar. Vårt mål är att ge Botkyrkaborna bra förutsättningar att komma ut i studier, arbete och sysselsättning. Vi är 330 medarbetare som arbetar för att möjliggöra att fler medborgare når egenförsörjning.
Campus Botkyrka (Vuxenutbildningen och Xenter med YH-utbildningar) är ett av tre verksamhetsområden inom Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen (Avux).
De övriga är Arbetsmarknad och sysselsättning och Daglig verksamhet inom LSS. Campus Botkyrka bedriver verksamhet i kommunal regi inom utbildning i svenska för invandrare (SFI), grundläggande vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Gymnasial vuxenutbildning är upphandlade via auktorisation.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker en behörig studie- och yrkesvägledare till Vägledningsenheten Botkyrka Vuxenutbildning.
Som studie- och yrkesvägledare kommer du att ingå i en samlad vägledning för alla vuxna medborgare i Botkyrka kommun. Vägledningsenheten består idag av 6 studie- och yrkesvägledare. I arbetet kan även antagning till vuxenutbildningen ingå, kontakter med myndigheter och andra verksamheter samt i övrigt förekommande arbetsuppgifter för studie- och yrkesvägledare.
Arbetet innebär att du har mycket kontakter med både elever, lärare, övrig personal och externa aktörer, vilket ställer krav på mångsidighet och social förmåga.
Vuxenutbildningen står inför förändringar och därför kommer du även att förväntas vara drivande och delaktig i att utveckla verksamheten.
Vi erbjuder dig
Ett arbete hos oss kännetecknas av öppenhet, ansvarstagande, mod och engagemang samt en vilja att pröva nya arbetssätt och utvecklas tillsammans med andra. Du blir en del av en verksamhet där samarbete och kunskapsutbyte värdesätts och där vi tillsammans bidrar till verksamhetens utveckling.
Våra lärare arbetar med digitala verktyg i sin undervisning och vi använder flera lärplattformar och digitala mötesforum, vilket skapar goda förutsättningar för flexibilitet, samverkan och ett modernt arbetssätt.
Du som söker till oss
Du är examinerad och behörig studie- och yrkesvägledare med några års yrkeserfarenhet.
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av vuxenutbildning.
- Goda kunskaper i Officepaketet.
- Vana att arbeta i de administrativa systemen Alvis.
Som studie- och yrkesvägledare är du positiv, ansvarstagande och stresstålig med god samarbetsförmåga samt mycket god förmåga att planera och organisera ditt arbete. Det är viktigt att du kan arbeta strukturerat och självständigt med att sätta dig in i olika frågor samt uppmärksamma vad uppdraget efterfrågar och därmed vara delaktig i att utveckla verksamheten. Du har ett genuint intresse för möten med människor och är intresserad av att utveckla vägledningen tillsammans med dina kollegor.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VUI/2026:00003". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka kommun
(org.nr 212000-2882) Arbetsplats
Botkyrka kommun, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Kontakt
Luljeta Spahijaj 0701806283 Jobbnummer
9741581