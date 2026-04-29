Studie- och Yrkesvägledare till Vasaskolan
2026-04-29
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Vasaskolan har idag fyra högskoleförberedande program varav två med internationella profiler och ett yrkesförberedande program. På Vasaskolan arbetar vi i en kreativ och omväxlande miljö. Skolan arbetar aktivt med att främja trygghet och studiero. Som studie- och yrkesvägledare kommer du att ingå i ett trevligt och kreativt elevhälsoteam bestående av kuratorer, speciallärare, specialpedagog, elevcoacher samt skolsköterskor.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-29Arbetsuppgifter
Är du en person som drivs av att stötta elever? Är du en flexibel och kreativ studie- och yrkesvägledare som är van vid att ta stort ansvar och gillar att samarbeta? Bra! Kom och gör Gävles ungdomars framtid med oss.
Som studie- och yrkesvägledare hos oss på Vasaskolan är din främsta uppgift att ge information om utbildning och arbete samt stötta elever att finna sina personliga egenskaper och målsättningar. Du arbetar främjande och förebyggande och nära övriga funktioner på skolan för att skapa bästa möjliga förutsättningar för eleverna. Ditt viktigaste verktyg är det personliga samtalet och tjänsten kräver att du håller dig uppdaterad om förändringar inom yrkesliv, utbildning och samhälle. I dina arbetsuppgifter ingår kontakter såväl med interna som externa aktörer som ett led i att utveckla samverkan mellan skola, utbildning och arbetsliv. En stor del av dina arbetsuppgifter sker i klass och i grupp. Du är också en viktig del av skolans elevhälsoteam.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av:
* Ge information om utbildning och arbete
* Arbeta främjande och förebyggande i nära samarbete med övriga funktioner på skolan
* Ha kontakter med interna och externa aktörer för att utveckla samverkan mellan skola, utbildning och arbetsliv
* Hålla dig uppdaterad om förändringar inom yrkesliv, utbildning och samhälle
* Vara en del av skolans elevhälsoteamKvalifikationer
Vi söker dig som har en examen som studie- och yrkesvägledare. För yrket som studie- och yrkesvägledare anser vi att det är viktigt att du kan uttrycka dig väl i det svenska språket i såväl tal som skrift.
Det är meriterande för tjänsten om du har erfarenhet av arbete som studie- och yrkesvägledare.
Som person är du flexibel och kan anpassa dig till olika situationer. Du kan prioritera framför allt under perioder då det är mycket att göra. Du är en god kommunikatör som kan arbeta självständigt men som också ser det som en självklarhet att samarbeta och arbeta tillsammans i ett team. Vidare är du kreativ på så sätt att du ser möjligheter i stället för hinder och kan komma med nya lösningar. Du har även förmågan att motivera och inspirera andra och får dem att utvecklas och må bra. Du är skicklig på att skapa en öppen dialog och anpassar ditt agerande utifrån situationen. Vidare skapar du tillitsfulla relationer och får andra att känna sig trygga.
Avslutningsvis anser vi att det är viktigt att du är medveten om vikten av studie- och yrkesvägledarens arbete och vill driva och utveckla detta arbete på skolan. Du har en förmåga att se helhet och kan uppmärksamma behov av förbättringar i verksamheten som påverkar elevernas hälsa, utveckling och måluppfyllelse positivt.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Som medarbetare i Gävle kommun har du:
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi undanber oss all kontakt gällande annonsering och rekryteringstjänster.
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320553".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
Drottninggatan 22
801 84 GÄVLE
Gävle kommun, Vasaskolan
Biträdande rektor
Ewa Wikman ewa.wikman@gavle.se
