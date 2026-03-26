Studie- och yrkesvägledare till Vallhallaskolan F-9
Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar. Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
Vallhallaskolan ligger naturskönt mitt i Oskarshamns stadspark. Varje dag undervisas 650 elever i åk F-9 av cirka 85 pedagoger. Skolan innefattar även två fritidshem och en fritidsgård med kvällsöppet för våra ungdomar.
Vallhallaskolan ligger naturskönt mitt i Oskarshamns stadspark. Varje dag undervisas 650 elever i åk F-9 av cirka 85 pedagoger. Skolan innefattar även två fritidshem och en fritidsgård med kvällsöppet för våra ungdomar. Pedagogerna är indelade i 6 arbetslag med tillhörande arbetslagsledare. I skolans ledningsgrupp ingår rektor, två biträdande rektorer samt arbetslagsledarna.
På Vallhallaskolan finns engagerad personal med ett positivt och inkluderande förhållningssätt som vill ge eleverna en bra skola. Pedagogernas erfarenhet och kompetens tas tillvara för att nå en helhetssyn och hög kvalité. Vi når bra resultat och söker medarbetare som kan bidra till detta. Vi lägger stor vikt vid att läraren bygger fungerande relationer och att eleverna har kunskap om vilka förmågor som bedöms i varje ämne.
Söker du en spännande arbetsplats där det finns utrymme att utvecklas och vara med och påverka? Vill du arbeta inom skolans värld där vi utmanar varandra och känner arbetsglädje? Vill du arbeta på en arbetsplats där vi kan, vill och vågar? Varmt välkommen att söka tjänst på Vallhallaskolan!Publiceringsdatum2026-03-26Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär ansvar för grundskolans behov av studie- och yrkesvägledning. I rollen som SYV erbjuder du elever, vårdnadshavare och lärare stöd i frågor och valsituationer kring utbildning, yrken och arbetsmarknad. Du håller i individuella samtal, gruppsamtal. Du organiserar och ansvarar för PRAO i åk 8 som i år ska ersättas av arbetslivsrelaterade uppgifter. Du arbetar nära rektorer, lärare, administration, är engagerad i kommunövergripande samarbeten och ingår i EHT.Kvalifikationer
Vi söker dig med Studie- och yrkesvägledarutbildning. Vi förutsätter att du trivs att arbeta med barn och ungdomar. Vi tror att du är självständig, noggrann, handlingskraftig och har ett bemötande som är professionellt och serviceinriktat. Du har samarbetsförmåga och trivs med teamarbete. Administrativa arbetsuppgifter ingår i tjänsten.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.
För att kunna bli aktuell för en anställning behöver du kunna visa upp följande utdrag ur belastningsregistret: För arbete inom skola eller förskola. Detta hittar du under https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/.
Du som söker och är intresserad av tjänsten ansök redan nu om utdraget
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314080". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Oskarshamns kommun
(org.nr 212000-0761) Arbetsplats
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Rektor Vallhallaskolan F-9
Marie Finnman 010-35 60 000 Jobbnummer
9819828