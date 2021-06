Studie- och yrkesvägledare till Vallåsskolan - Halmstads kommun, Skolområde Öster - Administratörsjobb i Halmstad

Halmstads kommun, Skolområde Öster / Administratörsjobb / Halmstad2021-06-29Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 15 000 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 3 000 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola, grundsärskola, teknikskolan KomTek och vårt resurscentrum Kärnhuset.Vallåsskolan är en mångkulturell skola med cirka 710 elever i F-9-spannet. Arbetsplatsen kännetecknas av ett positivt utvecklingsklimat där organisationen stödjer skapandet av det lustfyllda lärandet, rutiner skapas för att de viktiga strukturerna ska fungera samt samverkan stärks mellan alla personalkategorier för att kunna verka professionellt och skapa en glädjefull vardag tillsammans. Här får du som anställd stor frihet att, tillsammans med sitt arbetslag, utforma arbetssätten utifrån just era förutsättningar och här ges utrymme för medledarskap och möjlighet att tänka utanför boxen. Sedan april 2020 arbetar två elevkoordinatorer i årskurserna 4-9 med att stötta pedagogerna med sociala frågor kopplade till eleverna.2021-06-29Vi söker en behörig studie- och yrkesvägledare på Vallåsskolan.Arbetet med elevers tankar inför framtida yrke och studier är en process som börjar tidigt hos oss för att säkerställa att varje elev får en vägledning som utgår ifrån individens behov. På Vallåsskolan kommer du att arbeta med studie- och yrkesvägledning både i den snäva och den vida bemärkelsen i ett F-9 perspektiv. I vägledningssamtalet arbetar du aktivt för att vidga elevens perspektiv om sina förutsättningar och utmanar föreställningar om yrken och utbildningar utifrån kön, social och kulturell bakgrund.Ditt arbete präglas av relationsbyggande kontakter med elever enskilt och i grupp, både i vägledning och i motivationsarbete men också som en samarbetspartner och handledare till lärarkollegor i arbetet med det vida perspektivet. Samarbetet med arbetslagen kring enskilda elever och grupper av elever är särskilt viktigt. Tillsammans arbetar all personal för att ge eleverna en så god valkompetens inför framtiden som det är möjligt. Du kommer att vara en nyckelfigur för att fortsätta att vidhålla våra skolors goda resultat när det kommer till behörighet till gymnasiet.För oss är det en självklarhet att du håller dig ajour med utvecklingen i samhället och arbetar aktivt för att utveckla SYV-rollen på våra skolor. Du är systematisk och utvärderar kontinuerligt kvaliteten i den vägledning som eleverna erbjuds. Du kommer vara en viktig kugge i vår omsorg om eleverna i nuet och inför framtiden. För att trivas hos oss behöver du ha ett positivt sätt, en god förmåga att möta människor, både unga och vuxna samt vara skicklig på att bygga förtroendefulla relationer där du ser till det enskilda barnets behov och gruppens möjligheter. Modern teknik för dig ett självklart val i din roll som SYV där du använder IT och sociala medier som ett naturligt instrument i din yrkesutövning. Du kommer att vara skolans kontaktperson i arbetet med PRAO.Rekryteringsprocessen kommer påbörjas under pågående annonseringstid, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.Studie- och yrkesvägledarexamen.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.ÖVRIGTFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidDeltid. 70% Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-08-01Halmstads kommun, Skolområde Öster5836886