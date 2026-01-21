Studie- och yrkesvägledare till Sanda högstadium
2026-01-21
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen.
Vi kallar det lärglädje.
Som anställd på Sanda Högstadium kommer du få vara med om en spännande resa - att forma en ny skola . Hösten 2025 flyttade vi in i en helt nybyggd skola som växer succesivt fram, där du får vara med och sätta din prägel på verksamheten.
Ditt nya jobb
Sanda Högstadium är en årskurs 7-9 skola. Vi söker dig som är utbildad Studie- och yrkesvägledare inför start hösttermin 2026. Som anställd på Sanda högstadium är det en fördel om du har ett idrottsintresse eftersom en stor del av eleverna är antagna via en idrottsprofil.
En självklar utgångspunkt i arbetet är att alltid sträva efter att skapa goda relationer till elever och vårdnadshavare. Du bidrar i ett kollegialt samarbete till en god lärmiljö. Du samverkar även med övrig personal på skolan. Du är mån om att hålla dig uppdaterad i din roll genom omvärldsbevakning, fortbildning och det kollegiala lärandet. Du behöver ha en god kompetens kring att arbete med digitala verktyg.
I tjänsten ingår även visst arbete med ett gymnasieprogram på Sandagymnasiet.
Välkommen till oss
Sanda Utbildningscentrum i Huskvarna består av fyra olika skolformer; gymnasiet, anpassad
gymnasieskola, anpassad grundskola och högstadium. På Sanda Utbildningscentrum studerar drygt 1400 elever. Mellan de här fyra skolformerna har vi ett nära samarbete kring personal, lokaler och gemensamma aktiviteter. Högstadiet på Sanda har sen starten för drygt 10 år sen haft ett tydligt idrottsfokus och kommer fortsätta med det även framåt när vi växer.
I nuläget har vi cirka 80 elever per årskurs, samtliga har sökt och blivit antagna genom tester i sin specialidrott. Från årskurs 7 HT25 kommer vi att ta in ungefär 100 elever från ett upptagningsområde och 100 elever via antagning i specialidrott. Hälsa och idrott är en del av vårt DNA och vi värnar om en hållbar hälsa för både elever och personal.https://www.jonkoping.se/barn--utbildning/grundskola-anpassad-grundskola-och-fritidshem/grundskolor-och-anpassade-grundskolor-a-o/sanda-hogstadium-7-9https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Du är utbildad Studie- och yrkesvägledare med en god förmåga att hantera digitala system, du har förmåga att arbeta självständigt och själv se behov och lösningar.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Tillträde är 2026-08-03 eller annat efter överenskommelse.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt minst två referenser. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Urval till intervjuer sker fortlöpande.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som Studie- och yrkesvägledare.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Enligt kollektivavtal
