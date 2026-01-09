Studie- och yrkesvägledare till Lindeborgsskolan
Malmö kommun / Yrkesvägledarjobb / Malmö Visa alla yrkesvägledarjobb i Malmö
2026-01-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20260030 Publiceringsdatum2026-01-09Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi till Lindeborgsskolan en studie- och yrkesvägledare och letar efter dig som brinner för den coachande rollen som tillhör tjänsten.
Som studie- och yrkesvägledare hos oss arbetar du med att vägleda och informera våra elever och deras vårdnadshavare, om gymnasieutbildningar, gymnasieval, yrkesmöjligheter och framtida arbetsmarknad. Du uppmuntrar våra elevers intresse och nyfikenhet inför deras kommande val och inriktning och bidrar också med att öka deras generella kunskaper om arbetslivet. Du håller vägledande samtal med enskilda elever och elevgrupper. Andra arbetsuppgifter som kan förekomma är olika samarbeten i elevhälsoteamet, men det kan även förekomma nära och täta samarbeten med andra medarbetare på skolan i arbetet med att nå elevernas måluppfyllelse.Kvalifikationer
Du som söker har en högskoleexamen som studie- och yrkesvägledare. Har du erfarenhet av arbete som studie- och yrkesvägledare, särskilt i grundskola, ser vi det som meriterande. Du har en god insikt i skolans mål och styrdokument och en hög grad av digital kompetens.
Vi ser gärna att du har någon utbildning i eller kunskap i coachande förhållningssätt. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Vår pedagogiska grund - Lindeborgsskolans fokus! På Lindeborgsskolan arbetar vi utifrån en gemensam riktning och pedagogisk helhetsidé. Denna helhetsidé säkerställer att alla möten, beslut och utbildningsinsatser bidrar till en skola där: * Lärandet är i fokus och vi bedriver undervisning av hög kvalitet (Evidensbaserad undervisningspraktik). * Våra elever lär och utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov. * Vi skapar en positiv skolkultur genom gott bemötande och tillitsfulla relationer. * Vi har höga förväntningar och tar individuellt och kollektivt ansvar för elevernas resultat och skolans utveckling.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola! Grundskoleförvaltningens elevhälsa är HBTQI-certifierad vilket förstärker det strategiska arbetet med syfte att skapa en god arbetsmiljö och ett HBTQI-kompetent och inkluderande bemötande i våra skolor.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Sveriges lärare
Martina Gustafsson martina.gustafsson@malmo.se 040-34 66 27 Jobbnummer
9675610