Studie- och yrkesvägledare till Kristiansborgsskolan
Västerås kommun / Yrkesvägledarjobb / Västerås Visa alla yrkesvägledarjobb i Västerås
2026-06-16
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Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad i elevers framtidsval genom kvalificerad studie- och yrkesvägledning. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där samarbete, utveckling och elevens bästa står i fokus.Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Du bidrar till att ge eleverna ökad kunskap och förståelse om sig själv, sina möjligheter och sina val. Du finns som ett stöd för eleverna, vårdnadshavare och är en del av elevhälsan samt stöttar övrig personal i studie- och yrkesväglednings insatser. Du arbetar med elever enskilt och i grupp genom vägledning och motiverande och framåtsyftande samtal. Ditt viktigaste verktyg är det personliga samtalet men du håller även i olika informationsinsatser och andra aktiviteter utformade för att stötta eleverna i beslut kring deras framtid. Att vara initiativrik och driva projekt och aktiviteter framåt är en viktig del i rollen. Från och med hösten 2026 kommer Kristiansborgsskolan att bli en SAO skola. I rollen som studie- och yrkesvägledare kommer du att ha ett strategiskt och operativt ansvar i skolans SAO organisation.
Din kompetens
Vi söker dig som har högskoleexamen som studie- och yrkesvägledare och ett genuint intresse för att motivera, inspirera och vägleda elever i deras framtida studie- och yrkesval. Du har goda digitala kunskaper och är van att använda datorer och andra tekniska hjälpmedel som en naturlig del av ditt dagliga arbete. Har du tidigare erfarenhet av studie- och yrkesvägledning och arbete inom skolverksamhet ser vi det som ett plus. Du har god pedagogisk insikt och förmåga att anpassa ditt arbetssätt utifrån elevers olika behov, förutsättningar och mål. Genom ett tydligt och professionellt förhållningssätt skapar du förtroendefulla relationer och säkerställer att information och vägledning når fram på ett begripligt sätt.
Som person är du trygg, stabil och har god självinsikt. Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver dina processer framåt på ett strukturerat och kvalitetsmedvetet sätt. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete effektivt. Samtidigt har du en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med kollegor, vårdnadshavare och andra aktörer för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas utveckling och framtida val.
Vi erbjuder
Kristiansborgsskolan är en grundskola för åk 7-9 som ligger centralt i Västerås. Hos oss sker undervisning med modern pedagogik och alla våra elever får en egen Ipad som arbetsverktyg. Vi strävar alltid efter att alla elever ska få plats och möjlighet att lyckas. Tillsammans med engagerade kollegor skapar vi studielust som bidrar till att utveckla eleverna till att bli öppna, aktiva och nyfikna.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Enheten ingår i Barn- och utbildningsförvaltningen. Läs gärna mer om oss på http://www.vasteras.se/kristiansborgsskolan
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00365". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås Kommun
(org.nr 212000-2080)
721 87 VÄSTERÅS Arbetsplats
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Kommunal Fackförbund 010-442 81 47 Jobbnummer
9965458