Studie- och yrkesvägledare till Komvux (visstid)
Ekerö kommun / Yrkesvägledarjobb / Ekerö Visa alla yrkesvägledarjobb i Ekerö
2026-01-20
, Botkyrka
, Salem
, Södertälje
, Huddinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ekerö kommun i Ekerö
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi har bestämt oss! Vi ska bli en kommun i framkant - och har allt som krävs för att lyckas. Korta beslutsvägar, samarbete över verksamhetsgränser och viljan att våga mer. Våra höga ambitioner ger dig med eget driv möjligheter att växa och skapa positiv förändring för medborgarna. Som medarbetare i Ekerö kommun får du en värdefull roll i vår unika övärld - och vi ser fram emot din ansökan.
Vuxenutbildning är en enhet med studie- och yrkesvägledare, intendent, utbildningskoordinator och rektor. All vuxenutbildning hos oss är via auktorisation eller IKE. Vi söker dig som vill bli en del av vårt kompetenta och lösningsfokuserade team. Är du driven, trivs med att arbeta i en föränderlig skolform, som vill utvecklas och vara med och påverka så finns alla möjligheter att göra det hos oss. Vi trivs tillsammans och värdesätter en positiv arbetsmiljö. Hos oss arbetar du för god service, kvalitet i vuxenutbildningen och mot gemensamma mål. Jobba i Ekerö kommunPubliceringsdatum2026-01-20Dina arbetsuppgifter
Vi tror på dig och din förmåga - därför ger vi dig stort utrymme i din roll. Många som jobbar hos oss uppskattar förtroendet och ansvaret de får i vår kommun, eftersom det bidrar till mycket lärande och utveckling i vardagen. För att lyckas är du trygg i dig själv, ditt yrke och har förmågan att både ta för dig - och sätta gränser.
Som studie- och yrkesvägledare på Komvux spelar du en viktig roll för våra medborgare i deras behov av att navigera sin utbildningsresa och karriär. I rollen arbetar du bland annat med individuell vägledning, studieplanering och uppföljning samt samverkan med utbildningsanordnare och kollegor inom enheten, för att säkerställa god service och kvalitet i vuxenutbildningen.
Är du driven, trivs i en föränderlig skolform och vill utvecklas samt vara med och påverka, så finns alla möjligheter att göra det hos oss.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen som studie- och yrkesvägledare samt arbetslivserfarenhet av studie- och yrkesvägledning inom vuxenutbildning/Komvux eller annan arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift och är van att arbeta digitalt i administrativa system.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg och stabil i din yrkesroll och som trivs i mötet med människor. Du har ett serviceinriktat och professionellt bemötande, god kommunikativ förmåga och kan anpassa vägledningen efter individens behov och förutsättningar.
Du har förmåga att arbeta strukturerat och självständigt, samtidigt som du uppskattar samarbete och bidrar aktivt till ett positivt arbetsklimat.
I denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Tillträde: Enligt överenskommse
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Visstid, t.o.m. 2026-12-31
Så tar du dig till Ekerö kommun
Om Ekerö kommun
Vi är en mängd olika verksamheter som tillsammans skapar en unik kommun - där vi alla hjälps åt över enhets- och verksamhetsgränser.
Vi lever vår värdegrund som innebär ett stort engagemang, god kommunikation med öppen dialog och ett professionellt förhållningssätt. Som en mindre kommun i stockholmsregionen kan vi både erbjuda närhet till varandra och en ambitiös utvecklingsresa. För att bli en kommun i framkant behöver vi fylla på med nya perspektiv, och vi hoppas att du vill vara med och bidra med dina.
Ekerö kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och strävar efter ett tydligt fokus på hållbarhet. Under förutsättning att verksamhetens möjlighet att uppfylla sina mål kvarstår, har kommunen en positiv inställning till distansarbete när så är möjligt.
Vi erbjuder t.ex. friskvårdsbidrag, löneväxling till pension, växling av semesterdagstillägg till lediga dagar och rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess ber vi dig att skicka in ansökan digitalt, och inte via e-post eller post.
Vi har redan tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och vill inte ha kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ekerö kommun
(org.nr 212000-0050), http://www.ekero.se/ Jobbnummer
9695320