Studie- och yrkesvägledare till Järvenskolan
2026-05-04
Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa lärandet i fokus. Här får barn, elever och studenter förutsättningar att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt. Inom bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har vi förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, mottagningsenhet för nyanlända elever, kommunalt aktivitetsansvar, vuxenutbildning, kulturskola, teknikskola, central barn- och elevhälsa, arbetsmarknadsenhet och Campus för högre studier.
Den övervägande delen av Järvenskolan ligger från och med läsåret 22/23 i helt nybyggda lokaler i centrala Katrineholm, den nya skolan invigdes i augusti 2022. Järvenskolan har dessutom lokaler på Södra skolan som idag används för skolans resursklasser. Skolan har en stabil personalgrupp och samarbetar tätt ihop med andra aktörer i samhället som socialtjänsten, kultur och fritid men även polisen.
På skolan arbetar 140 medarbetare med 1055 elever. Ledningen har idag formerat sig utifrån att rektor leder en ledningsgrupp med fyra biträdande rektorer, en administrativ chef och en säkerhetssamordnare. Skolan är självförsörjande rörande centrala funktioner som t.ex IT och har en egen IT-samordnare.
Nu söker vi en studie- och yrkesvägledare som med sin kompetens kan komplettera nuvarande arbetslag. Det är viktigt att du som vill arbeta hos oss är med och bidrar till ett gott klimat och en positiv utveckling av Järvenskolan. Välkommen med din ansökan!
Som studie- och yrkesvägledare arbetar du med att individuellt och i grupp stödja och vägleda våra elever i sina val mot gymnasieskolan. I arbetsuppgifterna ingår bland annat karriärvägledning, studieplanering och uppföljning av utbildningen för enskilda liksom information till och kontakter med elever, lärare och vårdnadshavare. Samverkan med skolledning och elevhälsoteam samt med lärarna är en viktig del av arbetet.
Arbetet innebär också kontakter med andra utbildningssamordnare och representanter för arbetslivet. Du kommer att delta i olika nätverk, till exempel med kommunens studie- och yrkesvägledare samt med företrädare för olika branscher och högre utbildningar.
Förekommande arbetsuppgifter:
* Individuella samtal och vägledning inför gymnasievalet
* Kontinuerliga vägledningssamtal
* Regelbundna och för målgruppen relevanta klassbesök och presentationer i klasser
* Deltagande vid skolans informationstillfällen och på föräldramöten
* Möte med elevhälsoteam med löpande uppdatering av pågående elevärenden
* Samarbete med studie- och yrkesvägledare i Katrineholms kommunKvalifikationer
Vi söker dig som har studie- och yrkesvägledarutbildning.
Vi söker dig som är lösningsfokuserad, flexibel och positiv som person. Du har lätt för att skapa goda relationer och lätt för att samarbeta. Du uppmärksammar andras synpunkter och kompetens. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Det är viktigt att du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter i ditt arbetssätt när förutsättningarna förändras.
Vi förutsätter att du har god kommunikativ förmåga. Du uttrycker dig välformulerat och tydligt både i tal och skrift. Du säkerställer och försäkrar dig om att mottagaren har uppfattat budskapet korrekt.
Arbetet förutsätter intresse och även engagemang för ungdomars situation och vi lägger stor vikt vid förmågan att kunna motivera och stödja eleverna i olika val.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på polisens hemsida. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla tillsvidareanställda erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
