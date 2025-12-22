Studie- och yrkesvägledare till Hultsbergsskolan
2025-12-22
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-22Beskrivning
Vi söker en engagerad och professionell studie- och yrkesvägledare som vill vara med och göra skillnad för elevernas framtid.
Hos oss möter du en skola med stor mångfald och elever från olika socioekonomiska bakgrunder, vilket gör arbetet både meningsfullt och utvecklande. Din roll blir att inspirera, vägleda och skapa framtidstro hos ungdomar som står inför viktiga val i livet. Uppdraget omfattar både Hultsbergsskolan och Helix, en särskild undervisningsgrupp.Arbetsuppgifter
Som studie- och yrkesvägledare på högstadiet har du en central roll i att stödja elever inför gymnasievalet och framtida yrkesliv. Du arbetar både individuellt och i grupp för att ge eleverna kunskap, vägledning och motivation att göra välgrundade val.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
- Ge individuell vägledning till elever kring gymnasieval, utbildningsvägar och yrkesmöjligheter.
- Planera och genomföra informationsinsatser i klasser om gymnasieprogram, arbetsmarknad och framtida studier.
- Stötta elever i att identifiera sina intressen, styrkor och mål.
- Samverka med lärare, elevhälsoteam och vårdnadshavare för att skapa en helhet kring elevens utveckling.
- Hålla dig uppdaterad om aktuella utbildningsvägar, antagningsregler och arbetsmarknadstrender.
- Delta i skolans arbete med prao och andra aktiviteter som förbereder elever för arbetslivet.
- Dokumentera och följa upp vägledningsinsatser enligt skolans rutiner.
- Bidra till det systematiska kvalitetsarbetet genom tex vägledning och stöd i f-9 perspektivet, resultat och analysarbete Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig studie- och yrkesvägledare. Du behöver ha goda kunskaper om utbildningssystemet, arbetsmarknaden och framtidens yrken. Erfarenhet av att arbeta med ungdomar i olika livssituationer är meriterande.
Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta nära lärare, elevhälsa och vårdnadshavare för att skapa bästa möjliga stöd för eleverna. Du är relationsskapande och bygger förtroendefulla relationer med både elever och kollegor.
Som person är du engagerad, nyfiken och har ett genuint intresse för att stärka elevernas framtidstro. Du ser olikheter som en styrka och har ett positivt och inspirerande sätt som motiverar eleverna att utforska sina möjligheter.
Vill du vara med och göra skillnad för våra elever och bidra till att forma deras framtid? Då är du varmt välkommen med din ansökan!
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Arbetsplats
Barn- och ungdomsförvaltningen, Grundskola, Hultsbergsskolan Kontakt
Anna Nilsson 054-5403265 Jobbnummer
9660382