Studie- och yrkesvägledare till högstadieskola
Vi söker en studie- och yrkesvägledare för ett uppdrag på en högstadieskola i Tibro. Tjänsten tillträds omgående eller enligt överenskommelse. Uppdraget sträcker sig terminen ut med en omfattning på cirka 75-100%. För dig som önskar finns möjligheter att få stöttning med boende, det finns även möjlighet att arbeta viss tid på distans.
Är du examinerad studie- och yrkesvägledare eller i slutet av din utbildning? Vi söker dig som vill använda din kompetens för att stödja och guida elever mot deras framtida studie- och yrkesval. Som studie- och yrkesvägledare blir du en nyckelperson i elevernas utbildningsresa. Ditt arbete innefattar inte bara att tillhandahålla information om olika utbildningsvägar och yrkesmöjligheter, utan också att lyssna aktivt på elevernas behov och mål. Du kan stödja dem genom individuella samtal, workshops och evenemang samt hjälpa dem att identifiera sina intressen, styrkor och utmaning för att fatta informerade beslut om sina framtida studier och karriärvägar. Ditt främsta ansvarsområde kommer vara att stötta eleverna med praktiksamordning.Profil
Vi är öppen för sökanden med olika bakgrund och erfarenhet. Vi söker dig som är legitimerad studie- och yrkesvägledare eller dig som har en pågående utbildning till studie- och yrkesvägledare. Vi ser gärna även sökanden som har motsvarande erfarenhet från denna roll eller liknande yrkesroller. Meriterande är om du har tidigare erfarenhet från en tjänst som studie- och yrkesvägledare på grundskola.
Dina personliga egenskaper är viktiga - vi söker dig som är flexibel, driven och ser värdet av att arbeta inom den pedagogiska världen. Elevernas framgångar är i fokus för dig och du använder din vägledande förmåga för att stödja dem i deras framtida val. Vi ser dig som relationsorienterad och strukturerad, samtidigt som du är ansvarsfull och ordningsam
Som studie- och yrkesvägledare behöver du vara empatisk och lyhörd, kunna förmedla komplex information på ett begripligt sätt samt bygga förtroendefulla relationer. Din roll som pedagogisk handledare kräver anpassningsförmåga för varje elevs unika behov och det är viktigt att vara lösningssökande och flexibel. Ett positivt mindset är avgörande för att inspirera och uppmuntra elever att tro på sin egen potential. Samtidigt är organisatorisk och strukturerad förmåga nödvändig för att hantera flera uppdrag och upprätthålla hög kvalitet i din vägledning.Så ansöker du
