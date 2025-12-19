Studie- och yrkesvägledare till GKC - Vikariat
Gnosjö kommun, GKC - Gnosjöandans Kunskapscentrum / Yrkesvägledarjobb / Gnosjö Visa alla yrkesvägledarjobb i Gnosjö
2025-12-19
, Gislaved
, Tranemo
, Vaggeryd
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gnosjö kommun, GKC - Gnosjöandans Kunskapscentrum i Gnosjö
Vill du bli en del av en skola där engagemang, gemenskap och utveckling står i centrum?
På Gnosjöandans Kunskapscentrum (GKC) möts du av en plats för lärande och utveckling, här erbjuder vi allt ifrån nationella gymnasieprogram till vuxenutbildning. Vår skola ligger naturskönt vid Töllstorps friluftsområde, med närhet till både skog och sjö.
Hos oss präglas vardagen av nära professionella relationer med våra elever. Vi tror på varje individs förmåga att utvecklas och strävar efter att alla ska nå så långt som möjligt. Du blir en del av ett engagerat kollegium där du kommer ingå i vårt Elevhälsoteam, som också består av rektor, bitr. rektor, specialpedagog, skolsköterska och kurator. Vi ser samverkan mellan skolans alla olika professioner som en styrka och förutsättning för att öka måluppfyllelsen bland våra elever.
Vill du få en känsla för vår skola? Besök gärna vår hemsida www.gkc.se
eller kika in på våra sociala medier, där du får en glimt av vår vardag på vår fina skola.
Varmt välkommen att söka tjänsten, vi ser fram emot att få lära känna just dig och hoppas att du vill bli en del av GKC-andan!Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Som studie- och yrkesvägledare på GKC får du en viktig roll i att stötta våra gymnasieelever i deras framtidsval. Du erbjuder individuell vägledning där du lyssnar in varje elevs behov och hjälper dem att hitta sin väg, oavsett om det handlar om kursval, programinriktning eller framtida studier och yrken. Du håller även i informationspass och gruppvägledning, där du skapar trygga forum för samtal och reflektion.
En central del av ditt arbete är att upprätta och följa upp individuella studieplaner, alltid med elevens bästa i fokus. Du samarbetar nära elever, lärare, mentorer, elevhälsoteam och samverkar även med vårdnadshavare. Tillsammans skapar vi en helhet kring varje elevs utveckling.
Du bygger och vårdar relationer med externa aktörer, vilket är en viktig del i att ge våra elever aktuella och relevanta möjligheter. I rollen ingår också administrativa uppgifter kopplade till vägledning och studieval, en naturlig del för att hålla strukturen och kvalitén i arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning. Har du tidigare erfarenhet av arbete inom studie- och yrkesvägledning ser vi det som meriterande. För oss är det dock minst lika viktigt vem du är som person, därför lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker en trygg lyhörd kollega som har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och som trivs att arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheten där man har en direkt regelbunden kontakt med ungdomar.
ÖVRIGT
Intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstidens slut.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gnosjö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Gnosjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C296587". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gnosjö kommun
(org.nr 212000-0506) Arbetsplats
Gnosjö kommun, GKC - Gnosjöandans Kunskapscentrum Kontakt
Gymnasiechef
Johanna Davidsson johanna.davidsson@gkc.se 0370-33 14 17 Jobbnummer
9655366